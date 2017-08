Dall’Azerbaiagian, ecco “Seninleyem”, il singolo di lancio di Suada

Arriva sulla scena musicale europea una giovanissima artista che avevamo un pò perso di vista. Suada Alekeperova infatti aveva partecipato nel 2012 allo Junior Eurovision Song Contest, versione per bambini dell’Eurovision, in coppia con Omar Sultanov: era l’anno del debutto in concorso del loro paese, l’Azerbaigian.

Da allora, dopo quella non fortunata esperienza, la ragazza è cresciuta, non solo di età – oggi ha 16 anni – ma artisticamente: ha perfezionato la tecnica vocale ed ha preso parte ad alcuni altri concorsi internazionali, fra i quali il celebre New Wave, sempre in versione Junior, nel 2013.

Ora arriva, sotto la società di produzione Baku Music Factory, la maggiore del suo paese, il primo vero singolo, dal titolo “Seninleyem“, che sebbene cantato in lingua azera, non si discosta molto dalle sonorità internazionali che stanno funzionando adesso. Tra l’altro è autrice parole e musica della sua canzone, come ha fatto nelle altre precedenti prove.