Domani il decennale del Festival della Canzone Italiana di New York

Tutto pronto per la decima edizione del Festival della Canzone Italiana di New York. Domenica 10 settembre alle ore 15 statunitensi, sul palco del Millennium Theatre di Brooklyn, torna la sfida fra i talenti emergenti della musica italiana e quelli delle comunità italiane nel mondo. Perchè da quest’anno non saranno solo gli italo-americani a sfidare quelli di casa nostra, ma anche quelli provenienti da Canada, Belgio, Spagna e Australia, per un vero e proprio evento mondiale, che sarà ripreso da Rai Italia e trasmesso in diretta dalla emittente radiofonica italiana di New York, ICN Radio.

A condurre l’edizione numero 10 dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana di New York di Tony Di Piazza sarà Gianni Nazzaro, cantante, attore e conduttore. Ma l’evento vedrà la partecipazione come ospiti di Riccardo Fogli, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo da Un posto al Sole , Angelo Venuto & Voices, e gli Hit Italia, cover band dei Ricchi e Poveri. Oltre a Sal Valentinetti, tenore italo-americano che ha trovato la notorietà ad “America’s Got Talenti” Sarà una giuria di esperti a proclamare il vincitore. In gara: