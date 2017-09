Charts (10/9/2017): un tris di artisti alla conquista dell’Europa

Tre nomi alla ribalta in questa settimana: ancora Calvin Harris, col tormentone “Feels” che vede presenti anche Big Sean e Katy Perry, la statunitense Taylor Swift, prima nel Regno Unito e diversi altri paesi e quindi probabilmente anche prossima a conquistare l’Europa e ancora il duo di dj svedesi Axwell e Ingrosso.

ALBANIA:Singoli: Xhelozia- Mozzik

Album: Kleopatra- Xhimi

AUSTRIA: Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album:Anthrazit – RAF Camora

BELGIO- Singoli: Where did you go – Regi (Fiandre)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (Vallonia)/Sowieso-Mark Forster (Germanofono)

Album: Clouseau30 -Clouseau (Fiandre) /Libertè cherie- Calogero (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CIPRO – Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

CROAZIA- Singoli: Sunce, oblak, vjetar – Mia (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:Best of 30 godina – Tomislav Bralic & Klapa Intrade (slavi)/Lust for life- Lana Del Rey (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

Album: Seal the deal & let’s boogie – Volbeat

ESTONIA – Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

FINLANDIA- Singoli: Meh Tehtiin taä- Robin

Album:Popkorni-JVG

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album: Libertè cherie- Calogero

GERMANIA –Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album: Lang lebe der tod- Casper

GRAN BRETAGNA- Singoli:Look what you made me – Taylor Swift

Album:Freedom child – Script

GRECIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Me Fonazoune Me To Mikro Mou- Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli: New rules- Dua Lipa

Album:Freedom child – Script

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare – Fedez& J AX

Album:Ogni maledetto giorno- Mostro

LETTONIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LITUANIA- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli: New rules- Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Think before I talk- Astrid S

Album: 17 – XXXTentation

PAESI BASSI- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album: Zandloper – Lijpe

POLONIA- Singoli: Time won’t wait- Filatov & Karas

Album: Szprycer – Taco Hemingway

PORTOGALLO- Singoli: Felices los 4- Maluma

Album:Villains – Queens of the stone age

REPUBBLICA CECA- Singoli: Look what you made me – Taylor Swift

Album: 25 – Krystof

ROMANIA- Singoli: Something just like this – The Chainsmokers & Coldplay

RUSSIA- Singoli: Katchi – Ofenbach vs. Nick Waterhouse

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Swish swish – Katy Perry ft Nicky Minaj (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

SLOVENIA- Singoli: En objem – Gal Gjurin & Tinkara Kovac (nazionali)/ Don’t matter now – George Ezra (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Fifth Harmony – Fifth Harmony

SVEZIA- Singoli:Without you – Avicii ft Sandro Cavazza

Album: Avicii (01) – Avicii

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Villains- Queens of the stone age

UCRAINA- Singoli: Taciuvaty – Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album: 50- Hangya