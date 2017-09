“No vaya a ser”, il grande ritorno di Pablo Alboran

In soli sei anni Pablo Alboran è diventato uno degli artisti best selling di sempre in Spagna: oltre due milioni di copie vendute fra il suo paese, il Messico, l’Argentina e il Portogallo e oltre 40 dischi di platino solo con gli album ai quali si aggiungono quelli dei singoli. Duetti importanti, premi altrettanto importanti (4 Premios 40, un premio Goya – l’equivalente del David di Donatello e la vittoria al festival di Vina del Mar).

Oggi torna sulle scene con “No vaya a ser”, un nuovo singolo che lo propone in una veste diversa, sempre molto ‘spagnolo’ nel sound ma meno melodico e più flamenco-pop. Un brano che anticipa fra l’altro il suo quarto album in studio, in uscita dopo l’estate.

Nel frattempo per lui una serie di concerti in giro per gli stati latinoamericani, in attesa di tornare a raccogliere successi live anche sul suolo spagnolo, che ormai lo vede un protagonista consolidato. Il singolo certamente fa ben sperare per tutto il resto del lavoro.