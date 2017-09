Charts (17/9/2017): Calvin Harris, Taylor Swift e Axwell & Ingrosso sugli scudi

Tris di protagonisti questa settimana sul fronte dei numeri uno delle classifiche di vendita in Europa: regge ancora “Feels” di Calvin Harris, Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean, ma scalano paesi anche Axwell & Ingrosso con “More than you know” e Taylor Swift con il nuovo singolo “Look what you made me do”

ALBANIA:Singoli: E ke ti çelësin E zemrës sime- Xhensila

Album: Love and hate- B2N

AUSTRIA: Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album:Unerhört solide- Pizzera & Jaus

BELGIO- Singoli: Where did you go – Regi (Fiandre)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (Vallonia)/Sowieso-Mark Forster (Germanofono)

Album: Clouseau30 -Clouseau (Fiandre) /13- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Look what you made me do– Taylor Swift

CIPRO – Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

CROAZIA- Singoli: Sunce, oblak, vjetar – Mia (slavi)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (internazionali)

Album:57 Splitski Festival- Interpreti vari (slavi)/illains – Queens of the stone age (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

Album: ÷ Divide – Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Mi gente – J Balvin ft Willy William

FINLANDIA- Singoli: Ala Jaata Roikkuu- JVG

Album:Popkorni-JVG

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album: Libertè cherie- Calogero

GERMANIA –Singoli:Senorita – Kay One feat. Pietro Lombardi

Album: .tru- Cro

GRAN BRETAGNA- Singoli:Too good at goodbyes – Sam Smith

Album:Sleep well beast – National

GRECIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Me Fonazoune Me To Mikro Mou- Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli: New rules- Dua Lipa

Album:Sleep well beast – National

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare – Fedez& J AX

Album:Io in terra- Rkomi

LETTONIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LITUANIA- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

LUSSEMBURGO- Singoli: What about us – Pink

MALTA – Singoli: New rules- Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Think before I talk- Astrid S

Album: Music for people in trouble – Susanne Sundfor

PAESI BASSI- Singoli:New rules- Dua Lipa

Album: Zandloper – Lijpe

POLONIA- Singoli: Time won’t wait- Filatov & Karas

Album:18 singles- U2

PORTOGALLO- Singoli: Felices los 4- Maluma

Album:Villains – Queens of the stone age

REPUBBLICA CECA- Singoli: Look what you made me do – Taylor Swift

Album: ÷ Divide – Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

RUSSIA- Singoli: Instruction – Jax Jones feat. Demi Lovato & Stefflon Don

SAN MARINO – Riccione- The Giornalisti

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Swish swish – Katy Perry ft Nicky Minaj (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

SLOVENIA- Singoli: En objem – Gal Gjurin & Tinkara Kovac (nazionali)/ What about us – Pink(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:3+Ladies Tour – Sweet California

SVEZIA- Singoli:Without you – Avicii ft Sandro Cavazza

Album: Avicii (01) – Avicii

SVIZZERA: Singoli:What about us – Pink

Album: Land ob de Wolke- Jodlerklub Wiesenberg

UCRAINA- Singoli: Taciuvaty – Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album: Nihilista Rock `n` Roll-Hètkoznapi Csalodasok