L’Italia ha confermato la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2018

La Rai ha annunciato ufficialmente la partecipazione all’edizione 2018 dell’Eurovision Song Contest che si terrà alla MEO Arena di Lisbona, in Portogallo. Ovviamente e come sempre, farà parte del gruppo delle big che insieme al paese ospitante, si esibirà direttamente nella serata finale del 12 maggio prossimo.

L’annuncio della partecipazione è giunto attraverso la pagina facebook ufficiale dell’evento, che ha anche indirettamente annunciato che sono confermate le stesse emittenti dell’anno scorso, quindi Rai 1, Rai 4 e Radio 2. L’Italia dunque è pronta alla sfida eurovisiva

Attualmente i paesi iscritti in concorso sono 33 e fra questi non c’è ancora San Marino, che non ha confermato la partecipazione dopo la grande delusione dell’ultimo posto in semifinale della passata edizione. Tutti i dettagli sulla partecipazione italiana nel sito partner Eurofestival news.