“Masterpiece”, il nuovo singolo degli svedesi Nonono

Dopo tre anni di silenzio, torna sulle scene una delle band più interessanti del panorama musicale europeo: sono agli svedesi Nonono. Salirono allora agli onori delle cronache con il singolo “Pumpin blood”, molto suonato anche dalle radio europee ed italiane, un pezzo che contribuì fra l’altro, come raccontammo, a far riscoprire al nostro paese la musica made in Sweden

Ora tornano con un pezzo che – nomen omen, verrebbe da dire – si chiama “Masterpiece”: un piccolo capolavoro che li propone in una veste parzialmente diversa ma che come il precedente ha tutte le potenzialità per fare bene nelle radio del Continente.

Il primo lavoro We Are Only What We Feel in realtà a dispetto del successo del singolo di lancio – disco d’oro negli Usa – è andato non benissimo e questo ne ha probabilmente frenato il lancio. Ora l’obiettivo è ritentare quella scalata all’Europa che le loro produzioni meriterebbero.