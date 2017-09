“Think before I talk”, il trampolino di lancio di Astrid S

A 21 anni è il nome nuovo della musica norvegese. Esplosa proprio in queste ultime settimane col singolo “Think before I talk“, schizzato in testa alle classifiche nazionali. Ma in realtà Astrid S, al secolo Astrid Smeplass il primo successo l’aveva avuto a 16 anni quando ha preso parte alla versione nazionale del talent show Pop Idol.

Sotto contratto con una major sin da giovanissima, si è fatta largo con la sua immagine fresca e i suoi pezzi assolutamente contemporanei, alcuni dei quali firmati da artisti emergenti del panorama europeo – svedesi, soprattutto – ma anche internazionale (fra questi Julia Michaels, la ventenne americana sulla cresta dell’onda attualmente).

Anche il singolo precedente “Such a boy” ha riscosso grandi successi discografici in patria ed insieme accompagnano il suo terzo album “Party’s over” che è arrivato in classifica addirittura in Nuova Zelanda. Un talento da tenere d’occhio.