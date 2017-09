Charts (25/9/2017): Calvin Harris, Dua Lipa e Pink in ascesa

Tre protagonisti in questa settimana: “Feels” di Calvin Harris, Big Sean, Katy Perry e Pharrel Williams, che continua ad essere anche uno dei pezzi più suonati in Europa, “What about us”, il nuovo singolo della cantautrice statunitense Pink e “New rules”, il nuovo pezzo della cantante anglo-kosovara Dua Lipa.

ALBANIA:Singoli: E ke ti çelësin E zemrës sime- Xhensila

Album: Bima- Bimbimma

AUSTRIA: Singoli: Senorita – Kay One feat. Pietro Lombardi

Album:.tru- Cro

BELGIO- Singoli: New rules- Dua Lipa(Fiandre)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album: Concrete and gold- Foo Fighters (Fiandre) /13- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Look what you made me do– Taylor Swift

CIPRO – Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

CROAZIA- Singoli: Sunce, oblak, vjetar – Mia (slavi)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (internazionali)

Album:40 Najvećih klapskih hitova Interpreti vari (slavi)/Villains – Queens of the stone age (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

Album: Sange til drommescenariet- Sebastian

ESTONIA – Singoli: New rules- Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli: Ala Jaata Roikkuu- JVG

Album:Popkorni-JVG

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album: 13 – Indochine

GERMANIA –Singoli:Senorita – Kay One feat. Pietro Lombardi

Album: 25 Jahre Abenteure leben- Andrea Berga

GRAN BRETAGNA- Singoli:Too good at goodbyes – Sam Smith

Album:Concrete and gold- Foo Fighters

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Me Fonazoune Me To Mikro Mou- Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli: New rules- Dua Lipa

Album:Concrete and gold- Foo Fighters

ISLANDA- Singoli: Feel it still – Portugal, The Man

Album:JóiPé & Króli-GerviGlingur

ITALIA-Singoli:Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Prisoner 709- Caparezza

LETTONIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LITUANIA- Singoli: New rules- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: What about us – Pink

MALTA – Singoli: Look what you made me do – Taylor Swift

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Concrete and gold- Foo Fighters

PAESI BASSI- Singoli:New rules- Dua Lipa

Album: Concrete and gold- Foo Fighters

POLONIA- Singoli: Nieprawda (Gromee Remix)- Ania Dąbrowska

Album:Best of 25 years – Sting

PORTOGALLO- Singoli:Felices los 4- Maluma

Album:Sleep well beast – National

REPUBBLICA CECA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album: ÷ Divide – Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

RUSSIA- Singoli:Yesli ty ryadom – Emin & A’Studio

SAN MARINO – Riccione- The Giornalisti

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Attention – Charlie Puth (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

SLOVENIA- Singoli: Huanani- Andrez Hribar (nazionali)/ What about us – Pink(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mayores – Becky G feat Bad Bunny

Album: Tu y yo – Adexe & Nau

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Avicii (01) – Avicii

SVIZZERA: Singoli:What about us – Pink

Album: 13. Indochine

UCRAINA- Singoli: Taciuvaty – Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album: KO – Ganxsta zolee es a kartel