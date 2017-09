Alla scoperta di Anna of The North, il nuovo talento norvegese

Arrivata piuttosto tardi alla notorietà, Anna of the North, al secolo Anna Lotterud è diventata però immediatamente una degli artisti migliori del panorama scandinavo attuale. La ventottenne norvegese ha un solo album all’attivo ma diversi singoli di livello. “Someone” è il migliore di tutti, ma anche quello che dà il titolo al lavoro, vale a dire “Lovers“ è da ascoltare.

Tornata in Norvegia dopo aver studiato in Australia, a lanciarla è stata un produttore neozelandese, Brady Daniell-Smith, che è stato anche il primo a credere in lei: gli inizi sono infatti in duo con lei alla voce e lui a suonare. Il suo debutto assoluto nel 2014 è coinciso anche con l’approdo sul mercato statunitense.

Intanto, per lei anche collaborazioni importanti come Franck Ocean, il dj e connazionale Kygo e Tler The Creator. Da ascoltare anche “Oslo”, dedicata alla città dove vive e l’ultima uscita, il singolo “Fire”. Un’artista della nuova generazione da tenere d’occhio.