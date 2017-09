Festival di Sanremo 2018: Baglioni ‘capitano’, direttore artistico e conduttore

La Rai ha ufficializzato quello che da tempo circolava in rete, ovvero: Claudio Baglioni sarà al timone del Festival di Sanremo 2018. Il cantautore romano sarà direttore artistico e conduttore, un ruolo già ricoperto in passato da Vittorio Salvetti (una volta), Pippo Baudo (sette volte), Fabio Fazio (due volte) e Carlo Conti (tre volte): un cero ‘capitano’, come la stessa Rai lo definisce parafrasando il suo ultimo show con Morandi ‘Capitani coraggiosi’.

Non è chiaro invece se e quante altre persone saranno al suo fianco sul palco della manifestazione. Ufficializzate anche le date: l’evento si svolgerà dal 6 al 10 gennaio 2017. Carriera lunghissima e ricca di successi, quella di Baglioni, che a Sanremo non è mai stato presente nè come autore nè come artista in concorso, più volte invece come ospite.

La Rai non ha invece ancora ufficializzato, benchè sia probabile, l’utilizzo del Festival come finale nazionale per scegliere il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2018, in programma alla MEO Arena di Lisbona dall’8 al 12 maggio.