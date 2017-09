Download e airplay (24/9/2017): Calvin Harris padrone d’Europa

Eccezion fatta per J Balvin e Willy William, che dominano la classifica dei brani più scaricati d’Europa con “Mi gente”, il dominio è assoluto per il dj e producer scozzese Calvin Harris, protagonista insieme a Katy Perry & Big Sean nel brano “Feels”.

I 10 BRANI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Feels- Calvin Harris ft Katy Perry & Big Sean (GBR)

2.What about us – Pink

3.Attention- Charlie Puth

4.Ok- Robin Schulz ft James Blunt (GER/GBR)

5.Mama- Jonas Blue ft William Singe (GBR)

6.More than you know – Axwell &Ingrosso (SWE)

7.Thunder – Imagine Dragons

8.Friends- Justin Bieber & Bloodpop

9.There’s hothing holdin’ me back- Shawn Mendes

10.Galway girl – Ed Sheeran (GBR)

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Feels- Calvin Harris ft Katy Perry & Big Sean (GBR)

2.Ok- Robin Schulz ft James Blunt (GER/GBR)

3.Mama- Jonas Blue ft William Singe (GBR)

4.Galway girl – Ed Sheeran (GBR)

5.Subeme la radio- Enrique Iglesias ft Descemer Bueno, Zion & Lennox (SPA)

6.Your song – Rita Ora (GBR)

7.All stars- Martin Solveig ft Alma (FRA/FIN)

8.2U- David Guetta ft Justin Bieber (FRA)

9.Without You- Avicii ft Sandro Cavazza (SWE/BEL)

10. New rules- Dua Lipa (GBR)

I 10 BRANI PIU’ SCARICATI IN EUROPA

1.Mi gente- J Balvin & Willy William

2.What about us – Pink

3.Feels- Calvin Harris ft Katy Perry & Big Sean (GBR)

4.Look what you made me do – Taylor Swift

5.Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

6.Friends- Justine Bieber & Bloodpop

7.Thunder- Imagine Dragons

8.New rules- Dua Lipa (GBR)

9.Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

10.More than you know – Axwell &Ingrosso (SWE)

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SCARICATI

1.Feels- Calvin Harris fy Katy Perry & Big Sean (GBR)

2.Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

3.New rules- Dua Lipa (GBR)

4.Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

5.More than you know – Axwell &Ingrosso (SWE)

6.Without you – Avicii ft Sandro Cavazza (SWE/BEL)

7.All Stars- Martin Solveig ft Alma (FRA/FIN)

8.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

9.2U- David Guetta ft Justin Bieber (FRA)

10.Senorita- Jay One ft Pietro Lombardi (GER)