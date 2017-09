“Unser film”, il nuovo singolo della giovane tedesca Lina

Si chiama Lina Larissa Strahl e a 17 anni è un talento emergente della musica tedesca. E’ stata lanciata da ‘Dein Song’ un famoso show per bambini in onda sull’emittente tematica Kika ed in poco tempo è diventata amatissima dagli adolescenti ed anche un’attrice. Recentemente infatti ha interpretato il ruolo principale in un film uscito nelle sale tedesche.

Sull’onda di quel successo, torna alla musica ed esce con “Unser film”, suo quarto singolo ufficiale, in attesa che la sua prima produzione venga inserita in un album, al quale sta attualmente lavorando. Un bel pezzo pop, giovanile e fresco come la sua immagine.

Fra l’altro, il suo produttore è un nome importante della musica germanofona Peter Hoffmann (Tokyo Hotel, Annette Louisan, Falco). Meritano un ascolto anche altri singoli come “Egal”, con l’attore e cantante Louis Held e “Ohne dieses gefuhl”.