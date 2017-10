Charts (1/10/2017): Dua Lipa guarda tutti dall’alto in basso

Classifica delle numero uno in Europa che vede anche questa settimana il dominio della cantautrice britannica di origine kosovara Dua Lipa con il suo singolo “New rules” che sta rapidamente conquistando la vetta in diversi paesi del vecchio continente. Tengono anche Axwell & Ingrosso, mentre per adesso l’Italia continua ad essere terra di conquista del rap.

ALBANIA:Singoli: E ke ti çelësin E zemrës sime- Xhensila

Album: Mora rrugen per ne Durres- Kushtrem Berisha

AUSTRIA: Singoli: Senorita – Kay One feat. Pietro Lombardi

Album Concrete and gold- Foo Fighters

BELGIO- Singoli: New rules- Dua Lipa(Fiandre)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (Vallonia)/What about us – Pink (Germanofono)

Album: Clouseau 30 – Clouseau (Fiandre) /13- Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

CIPRO – Singoli: New rules- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean (internazionali)

Album:Ono nešto naše- Zeljiko Bebek (slavi)/Sleep well beast – National (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: 2017- Rasmus Seebach

Album: Divide- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: New rules- Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli: Sinä Ansaitset Kultaa- Cheek

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album: Comme prevu – Ninho

GERMANIA –Singoli:Senorita – Kay One feat. Pietro Lombardi

Album: 25 Jahre Abenteure leben- Andrea Berg

GRAN BRETAGNA- Singoli:Too good at goodbyes – Sam Smith

Album:Wonderful wonderful – Killers

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Me Fonazoune Me To Mikro Mou- Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli: New rules- Dua Lipa

Album:Picture this- Picture this

ISLANDA- Singoli: Á plánetunni Jörð- Nýdönsk

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Lamborghini – Guè Pequeno ft Sfera Ebbasta

Album:Prisoner 709- Caparezza

LETTONIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LITUANIA- Singoli: New rules- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: What about us – Pink

MALTA – Singoli: New rules- Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: 17- XXX Tentation

PAESI BASSI- Singoli:Ride Or Die- Josyilvio

Album: Aangenaam- Nick & Simon

POLONIA- Singoli: Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean

Album:Best of 25 years – Sting

PORTOGALLO- Singoli:Felices los 4- Maluma

Album:Sleep well beast – National

REPUBBLICA CECA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album: Concrete and gold- Foo Fighters

ROMANIA- Singoli: Mi gente – J Balvin ft Willy William

RUSSIA- Singoli:Mir otkryvayetsya- Enka

SAN MARINO – Vulcano- Francesca Michielin

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Attention – Charlie Puth (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

SLOVENIA- Singoli: Huanani- Andraz Hribar (nazionali)/ Look what made me do – Taylor Swift internazionali)

SPAGNA- Singoli: Bailame-Nacho

Album: La calma- Pastora Soler

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Avicii (01) – Avicii

SVIZZERA: Singoli:What about us – Pink

Album:Concrete and gold- Foo Fighters

UCRAINA- Singoli: Taciuvaty – Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Ez az út az az út…- Attila