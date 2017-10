“Invisible”, il nuovo singolo di Malù la propone in veste nuova

Sonorità leggermente differenti ma la stessa potenza vocale di sempre. Malù torna sulla scena con “Invisible“, il nuovo singolo, che dovrebbe fare da preludio al nuovo album della interprete madrilena, nipote del celebre chitarrista flamenco Paco De Lucia.

Già popolarissima, la sua presenza come giudice alla versione spagnola di The Voice l’ha resa ancora più mainstream e ad oggi è certamente una delle artiste più best selling di Spagna: si tratta di colei che ha vinto il maggior numero di Premios Dial (i premi assegnati da Cadena Dial, la radio dedicata alla sola musica spagnola del gruppo Prisa) e l’artista donna con il maggior numero di Premios 40 (i riconoscimenti di Los 40, la radio capofila dello stesso gruppo).

Fra l’altro è anche popolarissima in America Latina con 450.000 spettatori in un suo recente concerto a Città del Messico. E ora si propone in una veste diversa da quella di interprete delle ballad, che ne confermano l’ottima versatilità interpretativa.