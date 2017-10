Junior Eurovision 2017: l’Italia in gara con Maria Iside Fiore e “Scelgo”

L’Italia ha annunciato la partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest 2017 e contemporaneamente anche cantante e canzone: Maria Iside Fiore canterà “Scelgo”. Si tratta di una tredicenne spezzina di Sarzana scelta in collaborazione con l’Antoniano di Bologna. Finalista al Cantagiro Junior 2016, porterà un brano scritto da lei stessa insieme con Stefano Rigamonti e Fabrizio Palaferri e il cui video è stato girato fra le cave di marmo di Carrara e la spiaggia di Lerici.

Leggi l’approfondimento su Maria Iside Fiore sul nostro sito partner Eurofestival News

L’evento, che si svolgerà il 26 novembre a Tbilisi e che in Italia sarà trasmesso da Rai Gulp, quest’anno cambia il regolamento di voto: valutare le canzoni saranno le giurie dislocate in ogni nazione in gara, composte per metà da bambini e per metà da addetti ai lavori e, novità di questa edizione, anche il pubblico da casa

Leggi come cambia il sistema di voto su Eurofestival News

Al momento le nazioni che hanno confermato la loro partecipazione sono 16: Albania, Armenia, Australia, Bielorussia, Cipro, Georgia (organizzatore), Irlanda, Italia, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Ucraina. Nei prossimi giorni faremo un riepilogo dei partecipanti.