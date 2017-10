Alla scoperta dell’allegro pop degli irlandesi Picture This

Sono un fenomeno assoluto dell’ultimo anno in Irlanda perchè dal niente – e senza passare dai talent show – sono schizzati in testa alla classifica. Si chiamano Picture This e sono un duo formato da compagni di scuola. L’album di esordio porta il loro stesso nome, al pari dell’EP ed ha debuttato direttamente al primo posto. Ora esce la deliziosa “Addicted to you” un singolo assai radiofonico che li sta lanciando definitivamente.

Il lancio è avvenuto nel 2015, quando pubblicarono “Take my hand” su facebook, mettendo insieme 1,2 milioni di visualizzazioni e da allora è stata una escalation di successi, basti pensare che i biglietti del loro concerto d’esordio a Dublino andarono esauriti in appena mezzora.

Adesso che la loro fama è consolidata si stanno facendo largo anche al di fuori dei confini dell’isola del Trifoglio. Ed in effetti ascoltandoli, hanno prodotto diverse buone cose, come “Never change“, “You and I” e “Let’s be young”. Canzoni allegre, senza pensieri, da fischiettare che ne decretano un meritato successo.