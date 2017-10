Charts (10/10/2017): Dua Lipa protagonista assoluta, sale Post Malone

“New rules”, il nuovo singolo di Dua Lipa continua ad essere protagonista in Europa: conquista primi posti in un numero crescente di Paesi. Tiene anche “What about us” di Pink mentre si sta facendo largo Post Malone, il cantante texano che sta conquistando il Nord Europa con “Rockstar”, brano che è uscito in questi giorni anche nelle radio italiane.

ALBANIA:Singoli: E ke ti çelësin E zemrës sime- Xhensila

Album: Knagjegj im – Aferdita Dermaku & Dona Janova

AUSTRIA: Singoli: Senorita – Kay One feat. Pietro Lombardi

Album Ohne Wenn und Aber- Nik P.

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Reseaux- Niska (Vallonia)/What about us – Pink (Germanofono)

Album: Infinity – Oscar & The Wolf (Fiandre) /Le present d’abord- Florent Pagny (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

CIPRO – Singoli: New rules- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Look what you made me do- Taylor Swift (internazionali)

Album:Ono nešto naše- Zeljiko Bebek (slavi)/Sleep well beast – National (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Divide – Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: New rules- Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album: Commando-Niska

GERMANIA –Singoli:Sturmmaske auf (intro) – Kollegah & Farid Bang

Album: Royal Bunker- Savas & Sido

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Now- Shania Twain

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Lachana kai chachana-24 Tragoudia apo to vivlio glossas a dimotikou -Tasos Ioannidis

IRLANDA- Singoli: New rules- Dua Lipa

Album:Picture this- Picture this

ISLANDA- Singoli: Grenja- Baggalatur

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:La musica non c’è- Coez

Album:Live at Pompeii – David Gilmour

LETTONIA- Singoli: Feel it steel- Portugal, The Man

LITUANIA- Singoli: New rules- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Dusk till dawn – Zayn Malik ft Sia

MALTA – Singoli: New rules- Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Divide – Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Patsergedrag-Sevn Alias feat. Lil’ Kleine & Boef

Album: Aleeen- Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean

Album:Best of 25 years – Sting

PORTOGALLO- Singoli:Felices los 4- Maluma

Album:Orelha negra- Orelha negra

REPUBBLICA CECA- Singoli: Thunder-Imagine dragons

Album:Tezkej pokondr- Star Boys

ROMANIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

RUSSIA- Singoli:Ashot – Elena Esenina

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Attention – Charlie Puth (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

SLOVENIA- Singoli: Proklete vjolice – MI2 (nazionali)/ What about us – Pink (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Bailame-Nacho

Album: Cuando el rio suena- Rozalen

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Centralmassivet – Thastrom

SVIZZERA: Singoli:What about us – Pink

Album:Le present d’abord- Florent Pagny

UCRAINA- Singoli: Taciuvaty – Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Élet a halál előtt- Leander Kills