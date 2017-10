Partita la corsa per gli MTV Europe Music Awards 2017, i riconoscimenti assegnati a colpi di click in ciascuna delle sedi nazionali del network internazionale musicale MTV. L’evento quest’anno si svolgerà a Londra, il 12 novembre prossimo allo stadio di Wembley con la conduzione di Rita Ora. I big della stagione musicale ci sono tutti e anche nelle sedi extrauropee si profilano sfide ad alto livello.

In Italia, la sfida sarà tra Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo e sesto all’ultimo Eurovision, Fabri Fibra, Ermal Meta e TheGiornalisti. Gabbani è solo uno dei dieci artisti usciti da Eurovision in corsa nelle sedi nazionali, alcuni dei quali con alte probabilità di vittoria, come spiega meglio il nostro sito partner Eurofestival News

Leggi: MTV Ema 2017, dieci eurostars in corsa, c’è anche Gabbani

Grande battaglia nel Regno Unito con Ed Sheeran e Dua Lipa grandi favoriti che sfideranno le Little Mix, Louis Tomlinson degli One Direction e l’artista hip hop Stormzy. In Svezia grandi favoriti Axwell & Ingrosso (in una sfida che vede anche altri due producer, Vigiland e Galantis), ma Zara Larsson potrebbe inserirsi; meno invece Tove Lo. In Germania sfida apertissima fra Mark Forster, Cro, Alle Farben, Marteria e Vincent Weiss. In Spagna Miguel Bosè sfida quattro giovani emergenti. Fuori dall’Europa, la sezione colombiana sarà a ritmo di reggaeton fra Maluma e J Balvin mentre in Canada sarà sfida ad altissimo livello fra Justin Bieber, Drake, Alessia Cara, Shawn Mendes e The Weeknd. Il premio Usa se lo giocano invece DJ Khaled, Fifth harmony, Kendrick Lamar, Bruno Mars e Taylor Swift. Sotto, tutte le nomination delle sezioni europee.

Best UK Act: Dua Lipa, Ed Sheeran, Little Mix, Stormzy, Louis Tomlinson

Dua Lipa, Ed Sheeran, Little Mix, Stormzy, Louis Tomlinson Best Danish Act : Christopher, Kesi, Lukas Graham, Martin Jensen, MØ

: Christopher, Kesi, Lukas Graham, Martin Jensen, MØ Best Finnish Act : Alma, Evelina, Haloo Helsinki!, Mikael Gabriel, Robin

: Alma, Evelina, Haloo Helsinki!, Mikael Gabriel, Robin Best Norwegian Act : Alan Walker, Astrid S, Gabrielle Leithaug, Kygo, Seeb

: Alan Walker, Astrid S, Gabrielle Leithaug, Kygo, Seeb Best Swedish Act : Axwell and Ingrosso, Galantis, Tove Lo, Vigiland, Zara Larsson

: Axwell and Ingrosso, Galantis, Tove Lo, Vigiland, Zara Larsson Best German Act : Alle Farben, Cro, Mark Forster, Marteria, Wincent Weiss

: Alle Farben, Cro, Mark Forster, Marteria, Wincent Weiss Best Dutch Act : Boef, Chef’Special, Lucas & Steve, Lil Kleine, Roxeanne Hazes

: Boef, Chef’Special, Lucas & Steve, Lil Kleine, Roxeanne Hazes Best Belgian Act: Bazart, Coely, Lost Frequencies, Loïc Nottet, Oscar & The Wolf

Bazart, Coely, Lost Frequencies, Loïc Nottet, Oscar & The Wolf Best Swiss Act : Lo & Leduc, Mimiks, Pegasus, Xen, Züri West

: Lo & Leduc, Mimiks, Pegasus, Xen, Züri West Best French Act : Soprano, MHD, Amir Haddad, Petit Biscuit, Feder

: Soprano, MHD, Amir Haddad, Petit Biscuit, Feder Best Italian Act : Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Thegiornalisti, Tiziano Ferro

: Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Thegiornalisti, Tiziano Ferro Best Spanish Act: C. Tangana, Kase O, Lori Meyers, Miguel Bosé, Viva Suecia

C. Tangana, Kase O, Lori Meyers, Miguel Bosé, Viva Suecia Best Portuguese Act : Mickael Carreira, Miguel Araújo, Overule, Virgul

: Mickael Carreira, Miguel Araújo, Overule, Virgul Best Polish Act : Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Monika Lewczuk, Natalia Nykiel

: Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Monika Lewczuk, Natalia Nykiel Best Russian Act : Ivan Dorn, Elena Temnikova, Grebz, Elka, Husky

: Ivan Dorn, Elena Temnikova, Grebz, Elka, Husky Best Adria Act : Koala Voice, Marin Jurić – Čivro, Nicim Izazvan, Nina Kraljić, Sara Jo

: Koala Voice, Marin Jurić – Čivro, Nicim Izazvan, Nina Kraljić, Sara Jo Best Israeli Act : Ania Bukstein, Nechi Nech, Noa Kirel, Static & Ben El Tavori, Stephane Le Gar

: Ania Bukstein, Nechi Nech, Noa Kirel, Static & Ben El Tavori, Stephane Le Gar Best Hungarian Act: Freddie, Gabi Tóth, Joci Pápai, Kowalsky Meg A Vega, Magdolna Rúzsa

Nelle sezioni dedicate invece alle performance nominations per Ed Sheeran (Best Song, Best Artist, Best Live), U2 (Best Rock, Best Live), Coldplay (Best Rock, Best Live), Dua Lipa (Best New, Best look), Clean Bandit (Best Song), Calvin Harris (Best Electronica), David Guetta (Best Electronic), Martin Garrix (Best Electronic), Royal Blood (Best Rock), The XX (Best Alternative), l’evento Tomorrowland 2017 che si è tenuto in Belgio (Best Wolrd Stage), Harry Styles (Best look), Rita Ora (Best look), Zayn Malik (Best Look)