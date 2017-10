“Semplicemente io e te”, il nuovo singolo de Le Deva

Tempo fa parlammo de “L’amore merita”, una canzone che rimetteva al centro la questione dei diritti delle persone LGBT: a cantarla erano Greta Manunzi, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa e Simonetta Spiri. Dal disco d’oro vinto, il progetto è andato avanti e si è evoluto: Laura Bono al posto di Simonetta Spiri e finalmente un nome al collettivo: Le Deva.

Esce ora “Semplicemente io e te“, il nuovo singolo che anticipa il loro primo album “4”, in uscita il 20 ottobre per New Music. Un chiaro riferimento al numero delle voci ma anche con un richiamo ai quattro elementi della natura -fuoco, acqua, terra, aria- nei quali fin dal primo singolo le quattro ragazze si sono identificate.

Dopo un lungo tour estivo, Le Deva hanno finalmente chiuso il lavoro di studio per questa nuova produzione che ha visto la consulenza artistica di Zibba. Dieci le canzoni che potremo ascoltare. In precedenza era uscito “Un’altra idea”, ci saranno poi le nuove versioni di L’amore merita e L’origine, ricantate con la voce di Laura Bono.

Il progetto vede firme note come quella dello stesso Zibba, di Andrea Amati, Antonio Maggio, Alessio Caraturo e Marco Rettani, già autore dei fortunati singoli che hanno posizionato Le Deva sul mercato. Ad oggi i 3 singoli inseriti nell’album hanno totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 2 milioni di ascolti su Spotify e oltre 50mila copie digitali vendute.