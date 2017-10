“My girl”, la svedese Dajana Lööf si propone come cantautrice

Nata nella ex Jugoslavia, origini africane, cresciuta in Svezia, Dajana Lööf è cittadina del mondo. “My girl” è il suo nuovo singolo dalle sonorità black che la propone come cantautrice dopo una prima parte di carriera che l’ha vista partecipare all’edizione di Fame Factory, ormai 14 anni fa.

Classe 1983, la sua carriera si è poi sviluppata soprattutto nel mondo televisivo, dove oltre a cantare in diverse trasmissioni è stata protagonista anche come conduttrice sui principali network privati. Parallelamente ha condotto poi diversi show radiofonici.

Ma è soprattutto come autrice per altri che ha avuto le maggiori soddisfazioni: fra le altre cose è stata anche coautrice di uno dei brani eurovisivi più amati dal pubblico, vale a dire “Aphrodisiac”, canzone che Eleftheria Eleftheriou presentò in concorso a Baku in rappresentanza della Grecia.