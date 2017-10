“The new European songbook”, la EBU e i nuovi suoni d’Europa

Essendo il nostro sottotitolo “Tutti i suoni d’Europa“, non potevamo non interessarci del progettomutipiattaforma (videoclip e brani musicali) “The new European songbook”, prodotto dalla EBU (European Broadcasting Union) e coprodotto da sei tv aderenti, che vuole far conoscere la nuova musica europea, legandola ad un tema, che quest’anno, per la terza edizione è l’Europa le conseguenze musicali del fenomeno migratorio in un paese in continuo movimento.

Un progetto che vede artisti europei già affermati,fra i quali la vincitrice di Eurovision 2014 Conchita Wurst, esibirsi su produzioni inedite con altri emergenti o in cerca di rilancio, quest’anno con la caratteristica di essere tutti nati fuori Europa e che poi nel vecchio Continente, per strade diverse, hanno trovato nuova vita.

Del progetto parla dettagliamente il nostro blog partner Eurofestival News.

Nel link potete trovare anche le canzoni in visione ed ascolto. Gli artisti, fra l’altro, si sono esibiti anche live allo Edinburgh International Festival, trasmesso dalla BBC.