Sanremo 2018 abbinato ad Eurovision, via le eliminazioni: tutte le novità

Nessuna eliminazione per Campioni e Giovani, rispettivamente 20 canzoni e 8 canzoni tutte in finale, ritorno della serata duetti, introdotta da Paolo Bonolis nel 2005 e prima trasformata in serata duetti su cover a tema e poi direttamente in serata cover senza duetti, canzoni che possono durare sino a 4 minuti. Queste le principali novità del prossimo Festival di Sanremo, annunciate in diretta al TG1 dal direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni e sottolineate nel regolamento pubblicato oggi. Nel quale emerge anche la conferma che l’artista vincitore (o in caso di rifiuto, un altro a scelta della Rai) rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona.

Fra le altre novità, il potenziamento del televoto nelle ultime due serate, una classifica realizzata attraverso le percentuali medie alla quale contribuisce anche la serata duetti. Da notare che gli unici Festival senza eliminazioni in nessuna delle sezioni sono stati il 1977, 1978, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2004. Il regolamento lo trovate trovate per intero a questo link, di seguito, invece, il sistema di votazione.

Martedì 6 febbraio: 20 canzoni, votazione Televoto 40% giuria demoscopica 30% Sala Stampa 30%

Mercoledì 7 febbraio: 10 canzoni Campioni + 4 Canzoni Giovani , Televoto 40% giuria demoscopica 30% Sala Stampa 30%

Giovedì 8 Febbraio: 10 canzoni Campioni + 4 Canzoni Giovani , Televoto 40% giuria demoscopica 30% Sala Stampa 30%. Classifica dei campioni realizzata attraverso una media delle percentuali di voto due serate in cui ciascun artista si è esibito.

Venerdì 9 Febbraio: 20 Duetti Campioni + 8 Giovani (non è ancora deciso se per intero o in versione ridotta). Televoto 50% Sala Stampa 30%, Esperti 20% Classifica dei campioni realizzata attraverso una media delle percentuali di voto due serate in cui ciascun artista si è esibito, classifica dei giovani realizzata attraverso una media delle percentuali di voto delle due serate in cui ciascun artista si è esibito e proclamazione del vincitore Giovani

Sabato 10 febbraio: 20 Campioni, Televoto 50% Sala Stampa 30%, Esperti 20%. Classifica dei campioni realizzata attraverso una media delle percentuali di voto quattro serate in cui ciascun artista si è esibito. I tre più votati ricanteranno, Televoto 50% Sala Stampa 30%, Esperti 20%. Classifica ottenuta attraverso una media delle percentuali di voto di tutte le esibizioni e proclamazione del vincitore Campioni

Ad affiancare Baglioni sul palco in conduzione dovrebbero essere tre donne: circolano i nomi di Ilaria D’Amico, Sabrina Ferilli (sarebbe un ritorno) e Miriam Leone.