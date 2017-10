“Talk of this town”, alla scoperta di Catherine Mc Grath

Appena 19 anni ma già una carriera lanciatissima. Il riferimento è a Catherine Mc Grath. Nata nell’Irlanda del Nord (e quindi benchè britannica ufficialmente, si definisce irlandese), la giovanissima cantautrice è salita agli onori delle cronache in questi giorni con l’uscita di “Talk of this town“, un brano che affonda le radici nel country e nel pop, estremamente orecchiabile.

E del resto il country è la comfort zone di questa ragazza che si è fatta conoscere aprendo tre tappe del tour delle Saturdays e poi è passata prima ad alcune cover, come “Say you love me” di Jessie Ware e poi alle sue cose. L’Ep di esordio “Ep One” ha avuto oltre un milione di streaming e le tre tracce ‘Hell Would Have To Freeze Over’, ‘Cinderella’ and ‘She’ll Never Love You’ un enorme successo.

Parallelamente, sono arrivate live session e ospitate in radio, dove ha potuto proporre il suo sound che mescola quello di Nashville a quelle più irlandesi. Il primo album completo, “Starting from now” comprende l’EP e altre nuove interessantissime tracce, che potete ascoltare a questo link.