“Cool with it”, il ritorno della norvegese Alida

Di Alida Skjeggerstad avevamo parlato quattro anni fa al momento dell’uscita dei suoi primi due singoli, di ottimo successo radiofonico. Ne è seguito un bel periodo per lei con diversi live internazionali ed apprezzamento anche della critica, poi un periodo di silenzio nel quale oltre a cambiare look si è dedicata anche alla scrittura di nuovi pezzi, passando gradualmente da sonorità più indie all’elettropop

Imogen Heap, Local Natives, Daughter, Bon Iver e Feist sono fra le sue fonti di ispirazione ma lei ha le carte in regola per diventare una protagonista della musica non solo norvegese e scandinava ma europea in particolare. Del resto a 26 anni ha ancora molte carte da giocarsi. “Cool with it” che esce ora, è scritto da lei stessa insieme con Dag Holtan-Hartwig e Halvor Folstad.

Dai tempi del debutto fra l’altro è sootto l’ala protettiva di Lars K. Hustoft, un produttore che sta dietro al successo di personaggi come Frida Amundsen e Gabrielle Leithaug, uno dei nomi emergenti del pop in lingua nazionale. Merita un ascolto anche “Leave it all behind”, molto elettronico.