Charts (15/10/2017): oltre a Dua Lipa e Post Malone salgono Zayn ft Sia

Prosegue il testa a testa fra Dua Lipa e la sua “New rules” il cantante americano Post Malone con “Rockstar” che vede la partecipazione del rappert 21 Savage. Ma nelle ultime settimane sta scalando la classifica anche “Dusk till dawn”, la nuova canzone di Zayn Malik che vede la partecipazione di Sia.

ALBANIA:Singoli: Pa cenzure – Capital T Ft. Lyrical Son & Vig Poppa

Album: Zin City – Noizy

AUSTRIA: Singoli: Dusk till dawn- Zayn Malik ft Sia

Album: Royal bunker – Savas & Sido

BELGIO- Singoli: New rules- Dua Lipa (Fiandre)/ Reseaux- Niska (Vallonia)/What about us – Pink (Germanofono)

Album:Brood voor morgenvroeg- Bart Peters (Fiandre) /Le present d’abord- Florent Pagny (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

CIPRO – Singoli: New rules- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Look what you made me do- Taylor Swift (internazionali)

Album:Ono nešto naše- Zeljiko Bebek (slavi)/Roll with the punches – Van Morrison (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Malereg of delfinerne pa bugten – Poul Krebs

ESTONIA – Singoli: New rules- Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album: Commando-Niska

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: Heartbreak century – Sunrise Avenue

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:As you were – Noel Gallagher

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Lachana kai chachana-24 Tragoudia apo to vivlio glossas a dimotikou -Tasos Ioannidis

IRLANDA- Singoli: New rules- Dua Lipa

Album:As you were – Liam Gallagher

ISLANDA- Singoli: Grenja- Baggalatur

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:La musica non c’è- Coez

Album:Masters- Lucio Battisti

LETTONIA- Singoli: Feel it steel- Portugal, The Man

LITUANIA- Singoli: New rules- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Dusk till dawn – Zayn Malik ft Sia

MALTA – Singoli: New rules- Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Divide – Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Patsergedrag-Sevn Alias feat. Lil’ Kleine & Boef

Album: Picasso- Sevn Alias

POLONIA- Singoli: What about us – Pink

Album Dla naywnich marcziely- Ania Dabrowska

PORTOGALLO- Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

Album:Orelha negra- Orelha negra

REPUBBLICA CECA- Singoli: Mi gente – J Balvin ft Willy William

Album:Live at Pompeii- David Gilmour

ROMANIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

RUSSIA- Singoli:Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Instruction – Jax Jones ft Demi Lovato & Stefflon Don (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

SLOVENIA- Singoli: Proklete vjolice – MI2 (nazionali)/ What about us – Pink (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Bailame-Nacho

Album: Younger now- Miley Cyrus

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Avicii (01)- Avicii

SVIZZERA: Singoli:Dusk till dawn – Zayn Malik ft Sia

Album:Urchig – Gola

UCRAINA- Singoli: Taciuvaty – Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Kilenc- Kowalski meg a vega