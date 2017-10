“Chast ot men”, Victoria Georgieva è il nome nuovo del pop bulgaro

Nome nuovissimo della musica internazionale, ad appena 20 anni Victoria Georgieva arriva sulla cresta dell’onda nella sua Bulgaria. “Chast ot men” è il nuovo singolo, bello ed orecchiabile, che la proietta direttamente nelle radio nazionali.

Per lei un periodo di grande popolarità che le deriva dalla partecipazione alla quarta edizione della versione nazionale di X Factor dove chiuse sesta. Poi per lei alcune apparizioni televisive e un paio di singoli precedenti (merita l’ascolto “Nezavurshen roman“) prima della firma con la Monte Music, una delle maggiori etichette nazionale e il lancio con questo brano.

Prima di X Factor per lei la formazione in una delle principali scuole nazionali e diversi live. Dopo la partecipazione al programma per lei è arrivata anche la partecipazione ad uno dei successi pop recenti del panorama bulgaro. Un nome da tenere comunque d’occhio.