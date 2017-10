Rds Academy 4: vince Filippo Ferraro, è la nuova voce del network

Filippo Ferraro, 31 anni, padovano, è il vincitore della quarta edizione di Rds Academy, il talent show che seleziona ogni anno una nuova vove per Radio Dimensione Suono, i cui studi romani ospitano le prove.

A giudicarli nel corso delle dieci puntate Anna Pettinelli, voce storica di Rds e capo degli speakers dell’emittente, Matteo Maffucci degli Zero Assoluto e anche lui voce di Rds e Giuseppe Cruciani, giornalista di Radio24.

Ferraro, che arriva da Radio Piter Pan, emittente patavina, vince un contratto di un anno col network e succede a Giuditta Arecco, Melania Agrimano e Valerio Scarponi, tutti comunque rimasti nel network Rds. Al secondo posto la giornalista catanese Vittoria Marletta, al terzo l’attore Davide Damiani. Anche per loro, come successo per molti ex partecipanti, potrebbero spalancarsi le porte della radio nazionale, se non con Rds, con altri gruppi.

Dopo una lunga serie di lezioni e prove pratiche alla presenza degli speaker del gruppo e di ospiti illustri, con le classiche eliminazioni, i tre finalisti (su nove iniziali) si sono cimentati prima con il disannuncio di brani musicali da riconoscere, poi con una intervista a braccio con Francesca Michielin. Qui è uscito Davide Damiani.

Filippo Ferraro e Vittoria Marletta si sono sfidati infine prima su una personale top 5 sull’esperienza nel talent e poi su un argomento da descrivere in cento secondi.