“Tu conmigo”, il tormentone dance di Vitalic ft La Bien Querida

Attenzione amici lettori, perchè è arrivata una vera bomba, uno dei pezzi che suoneranno forti nelle discoteche europee. Lui si chiama Pascal Arbez, in arte Vitalic ed è un dj francese. “Tu conmigo” è il nuovo potentissimo singolo che sta girando nelle radio del vecchio Continente, anche italiane, che vede in voce La Bien Querida.

Un’accoppiata vincente, perchè il producer transalpino, grande sperimentatore, non è notissimo al grande pubblico (il suo maggior successo è del 2005, “My friend Dario“, dove la voce è un sintetizzatore chiamato Brigitte) e la voce è quella di una cantante basca molto nota nella scena indie ma in realtà abbastanza lontana dal mainstream e che quindi si propone, anche in occasione dell’uscita del singolo che segna il suo rientro sulle scene, vale a dire “7 dias juntos”, cantato in coppia col catalano Joan Miquel Oliver

Il singolo è veramente molto forte, di quelli da suonare ad altissimo volume, accompagna l’album “Voyager”, il sesto (più un dj mix). Per lui oltre ad una serie di live in giro per il mondo, Italia compresa, anche la partecipazione a vari showcase festival dedicati alla musica elettronica.