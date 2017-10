Eurovision 2018: San Marino ci sarà, talent show per scegliere l’artista

San Marino RTV ha confermato ufficialmente la partecipazione allo Eurovision Song Contest 2018. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede dell’Associazione Stampa Estera di Roma alla presenza del dg Carlo Romeo e del capodelegazione Alessandro Capicchioni. Sono dunque 41 i paesi ufficialmente iscritti a questa edizione, con alcuni paesi come Russia e Moldavia che devono ancora annunciare la partecipazione.

La grande novità di San Marino è che alle soglie dei dieci anni dalla prima partecipazione (che però in realtà è l’ottava, stante l’assenza nel 2009 e 2010) per la prima volta organizzerà una selezione. Aperta a tutti, sammarinesi e non, senza limiti di età nè di genere musicale. A selezionare l’artista (non la canzone, che arriverà successivamente) saà un talent show in partnership con la società londinese 1in360.

Come candidarsi. Chiunque potrà candidarsi. Basterà inviare un video in cui eseguono la propria canzone su www.1in360.com fino al 30 novembre 2017. All’inizio di dicembre 2017, sarà pubblicata la lista con i dieci candidati finali. Tra gennaio e febbraio 2018, i dieci candidati (7 scelti da una giurai e 3 wild card) saranno invitati ad esibirsi davanti a una giuria in una serie di live registrati che saranno trasmessi sul web e via satellite. Il vincitore verrà scelto da un mix di televoto e giuria composta da personaggi dell’industria musicale ed ex partecipanti all’Eurovision.

I candidati (almeno 16 anni compiuti alla data di inizio Eurovision), singoli o gruppi fino a 6 persone, possono presentare sia cover che brani originali. L’invio del materiale per partecipare alla selezione puà avvenire in due modi: gratuitamente, ma i candidati dovranno ottenere almeno 100 Like/Share per essere presi in considerazione dalla giuria di 1in360.com; a pagamento, versando 4.99 euro per ogni brano inviato e che potrà quindi essere valutato dai giurati.

I tre più votati parteciperanno ad un talent show show trasmesso da San Marino RTV a fine febbraio 2018, dove a scegliere sarà il pubblico.

La società organizzatrice. 1in360, la partner internazionake, è una società austriaca, con base a Londra, gestita da Naff Naff, di proprietà del produttore austriaco Matthias Strasser e legata al cantautore belga Marc Paelinck autore di divese entries delle finali maltesi e del brano eurovisivo “Solayoh” di Alyona Lanskaya (Bielorussia 2013).