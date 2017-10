Charts (22/10/2017): Post Malone si issa in vetta, Pink regina degli album

I primati della settimana in giro per l’Europa sono molto Made in Usa. Scala posizioni e paesi il cantautore Post Malone che insieme a 21 Savage sta portando nelle radio del Continente la sua “Rockstar”. Sul fronte degli album dominio per “Beautiful trama”, il nuovo di Pink.

ALBANIA:Singoli: Haroj – Fero ft Kida

Album: Specimen- Keepman

AUSTRIA: Singoli: Columbo- Wanda

Album: Niente- Wanda

BELGIO- Singoli: New rules- Dua Lipa (Fiandre)/ Reseaux- Niska (Vallonia)/What about us – Pink (Germanofono)

Album:Beautiful trauma – Pink (Fiandre) /Le present d’abord- Florent Pagny (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

CIPRO – Singoli: New rules- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Look what you made me do- Taylor Swift (internazionali)

Album:Ono nešto naše- Zeljiko Bebek (slavi)/Roll with the punches – Van Morrison (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Weird invitation- Phlake

ESTONIA – Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album: Commando-Niska

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: In auge des sturms – Santiano

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Beautiful trauma – Pink

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Despacito y Mis grandes exitos- Luis Fonsi

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Beautiful trauma – Pink

ISLANDA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:La musica non c’è- Coez

Album:Thomas- Thomas

LETTONIA- Singoli: Feel it steel- Portugal, The Man

LITUANIA- Singoli: New rules- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: What lovers do – Maroon 5 ft Sza

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Noen gange og andre – Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Patsergedrag-Sevn Alias feat. Lil’ Kleine & Boef

Album: Beautiful trauma – Pink

POLONIA- Singoli: More than you know- Axwell &Ingrosso

Album Spirit- Depeche Mode

PORTOGALLO- Singoli:Havana.-Camilla Cabello & Young Thug

Album:Orelha negra- Orelha negra

REPUBBLICA CECA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Divide- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Mi gente – J Balvin ft Willy William

RUSSIA- Singoli:Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Instruction – Jax Jones ft Demi Lovato & Stefflon Don (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

SLOVENIA- Singoli: Lovilec Sanj- Sandra Erpe (nazionali)/ You’re the best thing about me – U2 (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

Album: Via Dalma III – Sergio Dalma

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Piano-Benny Andersson

SVIZZERA: Singoli:Dusk till dawn – Zayn Malik ft Sia

Album:Urchig – Gola

UCRAINA- Singoli: Sumuyu- Jamala

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Kilenc- Kowalski meg a vega