Download e airplay (22/10/2017): Zayn Malik in grande ascesa, bene Pink

Zayn Malik con la sua canzone “Dask till dawn” nella quale compare anche la cantante australiana Sia è la canzone più scaricata nel vecchio continente. Sul fronte dell’airplay trionfa invece Pink, in grossa ascesa anche sul fronte dei download. Bene anche Calvin Harris. A sorpresa, torna un brano italiano nella top 10 dei pezzi europei radiofonici: è quello di Coez.

I 10 BRANI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.What about us – Pink

2.Feels- Calvin Harris fy Katy Perry & Big Sean (GBR)

3.Without you – Avicii ft Sandro Cavazza (SWE/BEL)

4.Friends- Justin Bieber & Bloodpop

5.Ok-. Robin Schulz ft James Blunt (GER/GBR)

6.Mi gente -J Balvin & Willy William

7.New rules- Dua Lipa (GBR)

8.Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

9.Feel It Still-Portugal, The Man

10.Attention-Cherlie Puth

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Feels- Calvin Harris ft Katy Perry & Big Sean (GBR)

2.Without you – Avicii ft Sandro Cavazza (SWE/BEL

3.Ok- Robin Schulz ft James Blunt (GER/GBR)

4.New rules- Dua Lipa (GBR)

5.Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

6.Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

7.No roots – Alice Merton (GER)

8.All Stars-MartinSolveig ft Alma (FRA/FIN)

9.Perfect-Ed Sheeran

10.Your song-Rita Ora (GBR)

I 10 BRANI PIU’ SCARICATI IN EUROPA

1.Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

2.What about us – Pink

3.Rockstar- OPost Malone ft 21 savage

4.Mi gente -J Balvin & Willy William

5.Havana- Camila Cabello ft Young Though

6.Perfect-Ed Sheeran

7.New rules- Dua Lipa (GBR)

8.Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

9.Friends- Justin Bieber & Bloodpop

10.Thunder-Imagine dragons

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SCARICATI

1. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

2.New rules- Dua Lipa (GBR)

3.Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

4.More than you know – Axwell &Ingrosso (SWE)

5.Feels- Calvin Harris fy Katy Perry & Big Sean (GBR)

6.Katch- Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

7.Without you – Avicii ft Sandro Cavazza (SWE/BEL)

8.Senorita- KayoNe ft Pietro Lombardi (GER)

9.No roots – Alice Merton (GER)

10.Coez- La musica non c’è (ITA)