Charts (29/10/2017): Dua Lipa protagonista, ma non in Italia

Prosegue la stagione d’oro di Dua Lipa e del suo brano “New rules” che conquista le classifiche di mezza Europa. Non quella italiana, dove in testa c’è sempre “La musica non c’è”, del rapper Coez, estratto dall’album “Faccio un casino”. Il singolo scritto con Niccolò Contessa alias I Cani l’11 luglio 2016, il giorno di compleanno di Coez, è diventato disco d’oro prima di uscire, e fa registrare ad oggi 4 milioni di ascolti su Spotify e 50.000 stream al giorno

ALBANIA:Singoli: Haroj – Fero ft Kida

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Beautiful trauma- Pink

BELGIO- Singoli: New rules- Dua Lipa (Fiandre)/ Mwaka Moon- Kalash ft DamsoVallonia)/Sowieso-Mark Forster (Germanofono)

Album:Infinity- Oscar and the Wolf (Fiandre) /La fete est finie -Orelsan (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:New rules- Dua Lipa

CIPRO – Singoli: New rules- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Look what you made me do- Taylor Swift (internazionali)

Album:Covijece ne ljuti se – Tram 11 (slavi)/Live at Pompeii- David Gilmour (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Divide- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album: Commando-Niska

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: TP4L -Trailerpark

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Listen without prejudice vol. 1 – George Micheal

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Despacito y Mis grandes exitos- Luis Fonsi

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Flicker- Niall Horan

ISLANDA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:La musica non c’è- Coez

Album:Mania-Riki

LETTONIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: New rules- Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Noen gange og andre – Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Patsergedrag-Sevn Alias feat. Lil’ Kleine & Boef

Album: Flicker- Niall Horan

POLONIA- Singoli: More than you know- Axwell &Ingrosso

Album Spirit- Depeche Mode

PORTOGALLO- Singoli:Havana.-Camilla Cabello & Young Thug

Album:Camanè canta Marceneiro- Camanè

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

Album:Beautiful trauma – Pink

ROMANIA- Singoli: Felices los 4 – Maluma

RUSSIA- Singoli:Vremya i steklo- Troll

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ New rules-Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

SLOVENIA- Singoli: Lovilec Sanj- Sandra Erpe (nazionali)/ You’re the best thing about me – U2 (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Mi gente – J Balvin ft Willy William

Album: Via Dalma III – Sergio Dalma

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Avicii 01 – Avicii

SVIZZERA: Singoli:Dusk till dawn – Zayn Malik ft Sia

Album:Beautiful trauma- Pink

UCRAINA- Singoli: Sumuyu- Jamala

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Kilenc- Kowalski meg a vega