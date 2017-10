Sanremo Giovani, i 68 aspiranti: il ritorno dei Dari, tanti ex e molti volti noti

Diramata la lista di coloro che si giocheranno i 6 posti per la sezione Giovani del Festival di Sanremo (gli altri due saranno appannaggio dei vincitori di Area Sanremo): sono 68 su 646 domande arrivate (570 singoli artisti e 76 gruppi). La divisione delle 69 Nuove Proposte (comprende già il vincitore di Castrocaro) vede 62 singoli (22 donne e 40 uomini) e 7 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 27 partecipanti seguito dal Nord con 23 e il Sud con 18., più uno dall’estero. Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 3; Basilicata 1; Calabria 3; Campania 8; Emilia Romagna 3; Lazio 16; Lombardia 9; Marche 2; Piemonte 8; Puglia 1; Sardegna 1; Sicilia 4; Toscana 6; Veneto 3.

Diversi i nomi noti: torna una band che nel 2008 fece successo con il loro emo-punk, ovvero i valdostani Dari. C’è chi Sanremo Giovani l’ha già fatto come Silvia Aprile (2009), che torna in gara con Mangiaracina dopo l’esperienza comune a Musicultura e il consolidato sodalizio artistico, Kaligola (2015) e Nicolas Bonazzi (2010).

Da X Factor ci sono Daniele Magro, che nel 2012 salì agli onori delle cronache per aver rivelato di aver cantato in anteprima il brano poi portato in gara da Chiara Civello (ne parlammo qui), Davide Mogavero (anche ex Amici), Eva Pevarello, Eva alias Giacomo Runco, Looomy, Andrea D’Alessio ex componente degli Ape Escape, Maria Faiola, Davide Papasidero e Silver. Da The Voice, Antonia Laganà, Noemi Smorra (già protagonista di un duetto con una delle TaTu),

Poi ci sono alcuni nomi emergenti come l’ultimo vincitore di Musicultura Mirkoeilcane, altri artisti lanciati dal concorso di Recanati come l’altro cantautore romano Artù (del quale parlammo qui), Turkish Cafè, Tommaso Di Giulio e altri nomi come Maurizio Musumeci alias Dinastia, già autore di successo per altri come Davide Petrella, il cantautore toscano Hugolini che quest’anno ha aperto i concerti di Francesco Gabbani, Veronica Marchi, Silvia Oddi, il rapper Gionnyscandal, l’ex Castrocaro Raimondo Cataldo. Nonchè i vincitori della sezione giovani dell’ultimo Wind Summer Festival I Desideri.

Il 6 novembre i 68 (che vedete nella lista qui sotto insieme al vincitore di Castrocaro Luigi Salvaggio, ammesso di diritto) i esibiranno davanti alla commissione musicale presieduta dal Direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, e composta da Claudio Fasulo (vice direttore di Rai 1), Massimo Giuliano (discografico), Massimo Martelli (autore tv e regista cinematografico), Duccio Forzano (regista tv) e al produttore internazionale Geoff Westley.. La commissione sceglierà i 12 che si sfideranno per 6 posti su Rai 1 il 15 dicembre: cambia il meccanismo di voto: la commissione musicale avrà il peso di un 30%, un giuria televisiva un altro 30% (valeva 100% sino all’anno scorso),il televoto 40%