Area Sanremo 2017, l’elenco dei 145 ammessi alla fase finale

Dopo i 69 in corsa per i 6 posti di Sanremo Giovani nell’ambito della selezione denominata Sarà Sanremo, dei quali abbiamo parlato in questo link è stata la volta della commissione artistica di Area Sanremo diramare la lista dei 145 artisti – su oltre 800 – che accedono alla fase finale delle audizioni. Una scrematura fatta al termine dei laboratori e che adesso porterà due di loro sul palco dell’Ariston, a completare il lotto degli 8 giovani del prossimo Festival.

Ora, come detto, si apre la fase delle audizioni, davanti alla commissione artistica stessa, presieduta dal giornalista e talent scout Massimo Cotto e composta dal direttore artistico di Area Sanremo Stefano Senardi, dal presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Caridi; dal direttore artistico di Radio Italia, Antonio Vandoni e dallo speaker Maurilio Giordana, ai quali si aggiungeranno in questa finale Franco Zanetti, direttore di Rockol, la più grande testata on line di musica e la cantautrice Amara, autrice di “Che sia benedetta”, seconda al Festival con Fiorella Mannoia l’anno scorso.

Diversi i nomi noti: Diego Esposito, arrivato all’ultimissimo step l’anno scorso, Luca Tudisca già finalista a Musicultura, il vincitore dello Junior Eurovision Song Contest 2014 Vincenzo Cantiello, l’interprete romana Lavina Desideri, che ha già all’attivo diversi singoli di buon successo radiofonico; l’emergente Roberta Giallo; gli ex The Voice Manuel Foresta, Andrea Cerrato, Sasha Susino, Elisa Maffenini e Giorgia Pino; Andrea Maestrelli (alla seconda finale), la vincitrice del Festival della Canzone Italiana di New York Rita Manelli; il cantautore Daniele Ronda, già autore per altri artisti, l’ex X Factor Valentina Tioli e Mara Sottocornola, gli ex Amici Leonardo Monteiro, la cantautrice che alcuni fa salì agli onori delle cronache per aver rinunciato all’ingresso ad X Factor volontariamente in polemica con lo show, oltre alla band abruzzese Le stanze di Federico, già nota per i suoi testi fuori dai denti, a Izi& Sara da Tu si qua Vales

Gli artisti dovranno portare alla Finale del mese prossimo un brano inedito, che sarà poi quello che – in caso di vittoria – dovrà essere eseguito davanti alla Commissione Rai per accedere al Festival 2018. Tra i finalisti di quest’anno sono presenti non solo artisti di nazionalità italiana, ma anche concorrenti provenienti da Brasile, Svizzera, Bulgaria, Ucraina ed una ragazza apolide che lavora in un circo. Di seguito, la lista degli artisti selezionati:

1 MARCO ABETE

2 NANCY BRUNA ACCORDINO

3 LUDOVICA AMATI

4 ELISABETTA ANSELMO – MACBETH

5 ILENIA AGATA AQUILONE

6 MARTINA ATTILI

7 GIORGIA BAZZANTI

8 BRUNA BETTAMIO L

9 STEFANO BORRELLI –BORINHO

10 LUCA BRETTA

11 CARLOTTA CACCAMO

12 ARTURO CACCAVALE

13 ANNA CACOPARDO

14 LUCIANO CADDIA

15 ALICE ROSALIA – CAIOLI

16 SALVATORE CALANDRA – SCIALACOMO

17 FRANCESCO CAMIN

18 VINCENZO CANTIELLO

19 CAMILLA EVA FRANCESCA – CARAVAGGI

20 ALESSANDRA CARRATU’

21 CRISTINA PIA – CASCELLA

22 SHAMIRA CASU

23 CAROLINA CAULI

24 SILVIA CECCHINI

25 ANDREA CERRATO

26 SIMONA CERVELLO

27 ILENIA CERVELLO

28 CAROL CIRIGNACO

29 LORENZO CITTADINI

30 SIMONE COCCIGLIA

31 GIULIA CODA

32 SOFIA COLOMBO

33 ANNA COLTRO

34 MARIANNA COMBI

35 NIKKI COSTA

36 GIADA D’AURIA

37 ROBERTA DE GAETANO

38 GIULIA DE GRANDI

39 ANDREA DE PASCALIS

40 LAVINIA DESIDERI

41 VERONICA DI LILLO

42 MAGDALENA DZANAVAROVA

43 DIEGO ESPOSITO

44 FILIPPO FALDINI

45 MATTEO FAUSTINI

46 CARMELO FERLITO

47 ALESSANDRA FERRARI

48 ILENIA FILIPPO

49 SALVATORE FINELLA – IL TURISTA

50 DONATELLA FIORE

51 CARLOTTA FODDANU

52 MANUEL FORESTA

53 GIORGIA FRACASSA

54 TANIA FRISON

55 EMMA FRROKU

56 CLAUDIA GALLANTI – DIRA

57 MANUEL GALARDO

58 GLORIA GALASSI

59 VALENTINA GALDIERO – VALENTINA GALDI’

60 ROBERTA GIALLOMBARDO – ROBERTA GIALLO

61 ROBERTO GIANGRECO

62 CHIARA GIAROLI

63 MARIACRISTINA GIONFRIDDO

64 CINZIA GUARESCHI

65 EMANUELA INTELISANO

66 GINEVRA IVALDI

67 JASSMINE JABRANE

68 LIVIO LIVREA

69 MARIA ROSSELLA LONGO

70 CATERINA LOPES – KETTY LOPES

71 OLENA LUKASHYSHYNA

72 SILVIA LUPIS

73 ANDREA MAESTRELLI

74 ELISA MAFFENINI

75 MARTINA MAGGI

76 CAMILLA MAGLI

77 MARTINA MALAGNINO

78 GIANLUCA MALTEMPO

79 ARIANNA MANCA

80 ARIANNA MANCINI

81 RITA MANELLI

82 ELENA MANENTI

83 PAOLO MARASCIULLO

84 MICHELA MARIDATI

85 ROBERTA MENZIONE

86 FRANCESCO MICHIELAN

87 ANDREA MIETTA PELIGRO

88 LEONARDO MONTEIRO

89 FEDERICA MORRONE

90 ALESSIA NACCARI

91 STEPHANIE NICEFORO

92 ALESSIA MARIA PIA

93 MAURIZIO PALLOTTA

94 GIANCARLO PARISI

95 GUERINA PETRILLO – ARINA

96 GIORGIO PICCIOLINI

97 GIORGIA PINO

98 ERIKA PIRAS

99 GIUSEPPE PUGLIESE

100 FRANCESCO PUZO

101 DANIELE RONDA

102 GIULIO WILSON ROSETTI

103 ANNA MARIA RUBINO – ANNA RENE’ RUBINO

104 GIOVANNI RUVOLO

105 LUCA SANCES

106 ROSA SANTORELLI

107 FEDERICA SARTORI

108 ANDREA SERPE

109 VINCENZO SILVESTRI ROSSI

110 DONATO SOLAZZO

111 MARA SOTTOCORNOLA

112 RIAD SOUALA

113 SABRINA SPINIELLO

114 EMANUELE SQUILLANTE

115 SASHA SUSINO

116 TOMAS TAI

117 AURORA TETTO

118 VIOLA THIAN

119 VALENTINA TIOLI

120 DORALIA TOMASSETTI

121 MARTINA TORDI

122 RENATO TORRE

123 ELONORA ANNA TOSCA

124 LUCA TUDISCA

125 NICOLA VALENTE

126 CARLO VALENTE E

127 ALICE VIGLIOLIA

128 ANDREA VINCENTI

129 ROSSELLA ZITIELLO

130 SYMON & MARIEL (DUO)

131 BARUFFA (BAND)

132 MALAVOGLIA (BAND)

133 OSSO DI SEPPIA (BAND)

134 LE STANZE DI FEDERICO (BAND)

135 GAIA & LUNA (DUO)

136 CROW’S WIND (BAND)

137 BOSCO 21 (BAND)

138 NUOVO CORSO CAFE’ (BAND)

139 ETIMO (BAND)

140 NOVEL (BAND)

141 PEAK AVENUE (BAND)

142 ARS SONORUM (BAND)

143 IZA & SARA (DUO)

144 HASHTAG (BAND)

145 THEMA (BAND)