Charts (5/11/2017): Ed Sheeran cambia brano e torna primo

Comincia il ciclo vincente di “Perfect“, il nuovo singolo di Ed Sheeran estratto dall’album “X”: tocca a questo brano conquistare la vetta, come gli altri che lo hanno preceduto. Tengono comunque ancora il singolo del texano Post Malone ft 21 Savage e il singolo che vede duettare Zayn Malik con la australiana Sia.

ALBANIA:Singoli: Haroj – Fero ft Kida

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Perfect- Ed Sheeran

Album: Kiddy Contest vol.23 – Kiddy Contest Kids

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Mwaka Moon- Kalash ft Damso (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena(Germanofono)

Album:Infinity- Oscar and the Wolf (Fiandre) /Le choix du fou – Michel Sardou (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:New rules- Dua Lipa

CIPRO – Singoli: New rules- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Dusk till dawn- Zayn Malik ft Sia (internazionali)

Album:Ono nesto nase – Zeljko Bebek (slavi)/The Queen is dead – The Smiths (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Divide- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Kausi 7 Ensimmainen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album: La fete est finie -Orelsan

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: TP4L -Trailerpark

GRAN BRETAGNA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Together alone -Micheal Ball & Alfie Boe

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Despacito y Mis grandes exitos- Luis Fonsi

IRLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Flicker- Niall Horan

ISLANDA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Emotional Tattoos- Premiata Forneria Marconi

Album:Mania-Riki

LETTONIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: What lovers do – Maroon 5 ft Zsa

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Noen gange og andre – Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Vervloekt- Frenna & Diquenza

Album: Blessed II – Jonna Fraser

POLONIA- Singoli: More than you know- Axwell &Ingrosso

Album X – Ed Sheeran

PORTOGALLO- Singoli:Havana.-Camilla Cabello & Young Thug

Album:Camanè canta Marceneiro- Camanè

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

Album:Beautiful trauma – Pink

ROMANIA- Singoli: Felices los 4 – Maluma

RUSSIA- Singoli:Beautiful life- Emma M

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ New rules-Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

SLOVENIA- Singoli:Sam greme – Nipke & Trkaj (nazionali)/ You’re the best thing about me – U2 (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Criminal- Natti Natasha & Ozuna

Album: Espectativas- Bunbury

SVEZIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Piano- Benny Andersson

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Blueme – Heimweh

UCRAINA- Singoli: Tansiuvaty- Zlata Ognevich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Valaszok utan- Depressziò