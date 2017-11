“Uit de tine”, ecco il pop radiofonico della rumena Mira

Lei è bella. Molto bella. Ma anche molto brava. Mira, all’anagrafe Maria Mirabela Cismaru e “Uit de tine” è il suo nuovo singolo, appena uscito per la Cat Music, una delle maggiori etichette musicale del suo paese, la Romania.

Il paese si conferma uno dei migliori dal punto di vista del pop europeo, con sonorità fresche, ritmi interessanti ed alcuni artisti di ottimo talento fra cui questa artista, salita agli onori delle cronache per la sua partecipazione a Vocea Romaniei, la versione rumena di The Voice.

Da allora, un successo crescente e collaborazioni importanti, anche come vocalist in diversi progetti, sia per dj che per enseble solo strumentali come le Amadeus. Il video ufficiale di questo singolo nel frattempo ha già raggiunto 11 milioni di visualizzazione e sta avendo un notevole battage radiofonico in patria.