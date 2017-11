NRJ Awards 2017: fra i vincitori spiccano Louane e Amir

Assegnati al Palais des Festival di Cannes, già due volte sede dell’Eurovision Song Contest, gli NRJ Awards, i premi della musica francofona, organizzati da NRJ, il principale network radiotelevisivo musicale e di taglio giovanile della Francia. Assegnati, come sempre dal pubblico della rete e dell’emittente, fra le migliori produzioni dell’anno solare.

Fra i vincitori troviamo un nome già trattato su queste colonne, quelle del franco-portoghese Lisandro Cuxi, rivelazione dell’anno. Louane, Soprano, Big Flo& Ali e Amir gli altri vincitori francofoni. Ecco di seguito tutti i vincitori

Artista maschile francofono dell’anno: Soprano (nominati: Calogero, Claudio Capéo, Julien Dorè, M.Pokora, Vianney)

Artista maschile internazionale dell’anno: Ed Sheeran (nominati: Bruno Mars, Justine Bieber, Luis Fonsi, Charlie Puth, The Weeknd)

Artista femminile francofona dell’anno: Louane (nominati: Jain, Nolwenn leroy, Tal, Vitaa)

Artista femminile internazionale dell’anno: Selena Gomez (nominate: Katy Perry, Miley Cyrus, Pink, Shakira, Taylor Swift)

Rivelazione francofona dell’anno: Lisandro Cuxi (nominati: Boostee, Lenni Kim, Lartiste, Lea Paci, Tibz)

Rivelazione internazionale dell’anno: Rag ‘n’ bone man (nominati: Jonas Blue, DJ Khaled, Shawn Mendes, Julia Michaels, Harry Styles)

Gruppo o duo francofono dell’anno: Bigflo& Oli (nominati: Amir& OneRepublic, Arcadian, Indochine, Kids United, Ofenbach)

Gruppo o duo internazionale dell’anno: Imagine Dragons (nominati: Chainsmokers, Clean Bandit, Calvin Harris/Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean; J Balvin& Willy William, U2)

DJ dell’anno: Kungs (nominati: DJ Snake, David Guetta, Feder, Martin Solveig, Petir Biscuit)

Canzone francofona dell’anno: On dirait-Amir (nominati: On était beau-Louane, Je m’en vais-Vianney, Roulse- Soprano, Chocolat-Lartiste ft Awa Imani, Elle A-Keen V)

Canzone internazionale dell’anno: Despacito-Luis Fonsi ft Daddy Yankke & Justin Bieber (nominati: Something Just Like This- Chainsmokers ft Coldplay, Attention-Charlie Puth, Human-Rag n’bone man, Shape of you-Ed Sheeran, Starboy-Thw weeknd ft Daft Punk)

Clip dell’anno: Ed Sheeran – Shape Of You (nominati: Something Just Like This- Chainsmokers ft Coldplay, Sublime & Silence- Julien Dorè, Feels-Calvin Harris/Pharrell Williams/Katy Perry, La vie est belle, Indochine, Look What You Made Me Do-Taylor Swift)

Premi d’onore: The Weeknd, u2, Indochine, Ed Sheeran