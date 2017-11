Sarà Sanremo, i 16 prescelti: la rivincita dei trentenni, talent al minimo storico

Esclusioni clamorose, come quella di Artù, Cordio (dato da molti per favorito addirittura per la vittoria) e Daniele Magro, qualche ingresso a sorpresa e 16 artisti invece di 12. La commissione artistica composta dal direttore artistico Claudio Baglioni, Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley, ha selezionato gli artisti che il 15 dicembre a Villa Ormond di Sanremo (diretta Rai 1 alle 21.15) prenderanno parte alla fase finale di Sarà Sanremo, per giocarsi 6 degli 8 posti per la sezione giovani del Festival di Sanremo 2018. Gli altri due come noto usciranno dall’accademia di Area Sanremo.

Scelte che non ci trovano d’accordo: fuori a nostro avviso tre fra i migliori pezzi, dentro il pezzo sul congiuntivo del comico Lorenzo Baglioni e per il secondo anno consecutivo, dopo aver già partecipato in proprio nel 2009, Silvia Aprile (corista di Claudio Baglioni) e Sade Mangiaracina.

La rivincita dei trentenni: 8 su 16 (9 se contiamo il duetto) hanno da 30 anni in su, 10 su 16 più di 25. Azzerata la quota talent, con la sola Eva Pevarello, oltre a Silvia Aprile. Due dati che devono far riflettere sul livello dei nuovi nomi della musica italiana. Uno straniero e due italiani di origine straniera.

Le nostre scelte erano qui, di seguito trovate invece i 16 prescelti. I video si trovano tutti qui.