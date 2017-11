Charts (12/11/2017): Camila Cabelo comanda, Dua Lipa tiene

L’ex componente delle Fith Harmony, la cubana naturalizzata statunitense Camila Cabelo ha conquistato l’Europa con il suo singolo “Havana“, in cui partecipa il rapper Young Thug e che segna il suo debutto da solista dopo i grandi successi col gruppo vocale uscito da X Factor Usa. Dua Lipa e il suo pezzo per superare lo stress da rapporto d’amore continua ad essere la migliore delle europee

ALBANIA:Singoli: Tarantino-Majk

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Des olls is Hoamat-Seer

BELGIO- Singoli: New rules- Dua Lipa (Fiandre)/ Mwaka Moon- Kalash ft DamsoVallonia)/What about us -Pink(Germanofono)

Album:The thrill of it all- Sam Smith(Fiandre) /La choix du fou – Michel Sardou (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:New rules- Dua Lipa

CIPRO – Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Dusk till dawn- Zayn ft Sia(internazionali)

Album:Ono nesto naste- Željko Bebek (slavi)/The queen is dead – The Smiths (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Divide- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album: La fete est finie -Orelsan

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: MTV Unplugged – Peter Maffay

GRAN BRETAGNA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:The thrill of it all- Sam Smith

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Pera Ap’ Ta Matia Mou – Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:The thrill of it all- Sam Smith

ISLANDA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:La musica non c’è- Coez

Album:Mania-Riki

LETTONIA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

NORVEGIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Noen gange og andre – Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Vervloekt- Frenna & Diquenza

Album: The thrill of it all- Sam Smith

POLONIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

Album: X – Ed Sheeran

PORTOGALLO- Singoli:Havana-Camilla Cabello & Young Thug

Album:Longe- Anjos

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Bile Vanoce Lucie Bila 2 – Lucie Bila

ROMANIA- Singoli: Felices los 4 – Maluma

RUSSIA- Singoli:Vremya i steklo- Troll

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ New rules-Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

SLOVENIA- Singoli: Pri nas -Okusticni & Jadranka Juras (nazionali)/ Havana- Camila Cabello ft Young Thug(internazionali)

SPAGNA- Singoli:Criminal- Natti Natasha & Ozuna

Album: Las costuras del alma- El Barrio

SVEZIA- Singoli: Hov 1 ft Jireell

Album:The thrill of it all- Sam Smith

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Slow Motion- Eliane

UCRAINA- Singoli:Tanciuvaty – Zlata Ognievich

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album:Jubileum Best of – Holligans