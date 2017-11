MTV Europe Music Awards: Ermal Meta Best Italian act. Tutti i vincitori

Assegnati ieri sera a Londra gli MTV Europe Music Awards, i premi musicali dell’emittente musicale internazionale MTV. Sfide come sempre a colpi di click. Poche sorprese, forse la più grande è la vittoria in Spagna di un signore di 60 anni che risponde al nome di Miguel Bosè, il quale ha letteralmente messo tutti in fila. in Italia trionfo per Ermal Meta. Fra i nomi eurovisivi vincono Loïc Nottet, Amir e Magdolna Rúzsa. Ecco i vincitori regionali.

Best UK Act: Louis Tomlinson (nominations: Dua Lipa, Ed Sheeran, Little Mix, Stormzy)

Best Danish Act: Christopher (nominations: Kesi, Lukas Graham, Martin Jensen, MØ)

Best Finnish Act: Alma (nominations: Evelina, Haloo Helsinki!, Mikael Gabriel, Robin)

Best Norwegian Act: Alan Walker (nominations: Astrid S, Gabrielle Leithaug, Kygo, Seeb)

Best Swedish Act: Zara Larsson (nominations: Axwell and Ingrosso, Galantis, Tove Lo, Vigiland)

Best German Act: Wincent Weiss (nominations: Alle Farben, Cro, Mark Forster, Marteria)

Best Dutch Act: Lil Kleine (nominations: Boef, Chef’Special, Lucas & Steve, Roxeanne Hazes)

Best Belgian Act:Loïc Nottet (nominations: Bazart, Coely, Lost Frequencies, Oscar & The Wolf)

Best Swiss Act: Mimiks (nominations: Lo & Leduc, Pegasus, Xen, Züri West)

Best French Act: Amir (nominations: Soprano, MHD, Haddad, Petit Biscuit, Feder)

Best Italian Act: Ermal Meta (nominations: Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Thegiornalisti, Tiziano Ferro)

Best Spanish Act:Miguel Bosé (nominations: C. Tangana, Kase O, Lori Meyers, Viva Suecia)

Best Portuguese Act: Overule (nominations: Mickael Carreira, Miguel Araújo, Virgul)

Best Polish Act: Dawid Kwiatkowski (nominations: Bednarek, Margaret, Monika Lewczuk, Natalia Nykiel)

Best Russian Act: Ivan Dorn (nominations: Elena Temnikova, Grebz, Elka, Husky)

Best Adria Act: Nicim Izazvan (nominations: Koala Voice, Marin Jurić – Čivro, Nina Kraljić, Sara Jo)

Best Israeli Act: Noa Kirel, (nominations: Ania Bukstein, Nechi Nech, Static & Ben El Tavori, Stephane Le Gar)

Best Hungarian Act: Magdolna Rúzsa (nominations: Freddie, Gabi Tóth, Joci Pápai, Kowalsky Meg A Vega)

Nelle sezioni internazionali vincono Dua Lipa, premiata come Best New Artist (superando quattro statunitensi: Julia Michaels, Khalid, Kyle e Rga n Bone Man), David Guetta nella sezione elettronica (davanti a Major Lazer, Calvin Harris, Martin GarriX, The Chainsmokers), Coldplay nella sezione rock (davanti a Foo Fighters, Royal blood, The Killers e U2), Ed Sheeran (best live davanti a Bruno Mars, Coldplay, Eminem e U2). Zayn Malik ex One Direction vince la sezione look, premio speciale Power of Music per la conduttrice dello show Rita Ora e Premio Global icon agli U2.

Accedono alla sezione Worlwide per l’Europa l’olandese Lil Kleine, la finlandese Alma e due sconfitti: Stormzy per Regno Unito e Irlanda e C.Tangana per la Spagna. Sfideranno le giapponesi Babymetal, il nigeriano Davido e l’argentina Lali