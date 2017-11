“The ghost of you”(e non solo): il grande ritorno di Caro Emerald

Torna dopo quattro anni di silenzio discografico una delle artiste migliori che il panorama recente abbia mai sfornato, vale a dire Caro Emerald. La cantante olandese esce con “The ghost of you“, singolo che accompagna ” Emerald island”, il suo nuovo Ep. La canzone fra l’altro è uscita immediatamente con due interessanti remix, “Illusionista remix” e “Wilmaa remix“

La conturbante interprete olandese torna su grandissimi livelli, dopo un secondo album bello ma non all’altezza del primo, Deleted scenes from the cutting room floor, trainato dal bellissimo singolo A night like this vinse tutto in Europa e in Olanda è tuttora recordman di permanenza in classifica con 101 settimane delle quali 31 in vetta.

Sei nuove tracce per lei ed un tour internazionale per lei che di recente ha ha avuto anche l’onore di vedere un suo pezzo, I belong to you scelto per la colonna sonora del nuovo film di James Bond con Daniel Craig. Meritano un ascolto anche Tahitian Skies, Whatchugot e “Never ever“