X Factor 11, quarto live: esce Camille Cabaltera, il pubblico fischia

Quarto live con sorpresa ad X Factor, con i nove cantanti che sono stati divisi in tre manche ed i tre peggiori sono stati giudicati da un quinto giudice, Gianni Morandi, che ne ha salvato uno (Rita Bellanza), lasciando gli ultimi due (Camille Cabaltera e Gabriele Esposito) al giudizio dei coach. Ed una uscita a sorpresa, quella della toscana, fra i fischi del pubblico ai giurati

PRIMA MANCHE

Donne 16-24 anni (coach: Levante)

Camille Cabaltera – Sorry not sorry (Demi Lovato): Lei ormai è un’artista chiaramente definita, nel genere e nel modo di cantare e le stanno ritagliando anche una immagine molto forte. Servirebbe sentirla su cose diverse, magari in italiano. Però è una delle migliori nello show, fuori discussione. Va all’ultimo scontro. Mah.

Uomini 16-24 anni (coach: Fedez)

Samuel Storm- A song for you (Leon Russell nella versione di Donny Hathaway): Uno dei pezzi più coverizzati di sempre. Brano vintage nel quale si trova a meraviglia con la sua voce soul. Purtroppo anche qui si rischia un pò sempre il monotematico, ed è un peccato. Come sopra, è uno dei migliori in gara.

Over 25 (coach Mara Maionchi)

Lorenzo Licitra – Nothing else matters (Metallica): Il problema è sempre quello di croonerizzare un pò tutto per provare a renderlo un interprete poliedrico quale invece non è. L’idea dell’arrangiamento swing sul pezzo metal è anche carina,ma ovviamente perde di forza.Continuo a pensarlo difficilmente collocabile a livello discografico e più centrato sui palchi di un musical. Che non è male, ma è una cosa diversa.

SECONDA MANCHE

Donne 16-24 anni (coach: Levante)

Rita Bellanza -La donna cannone (Francesco De Gregori): La sua dimensione è quella di cantante melodica, per far risaltare la sua voce scura. Una esibizione sussurrata, delicata, molto dolce, meglio rispetto alla scorsa settimana ma non siamo ai picchi dell’esordio. In ogni caso, tutte personalità artistiche abbastanza definite, anche la sua. Ha ragione Manuel Agnelli quando dice che paga un po’ in estensione vocale. Va all’ultimo scontro.

Gruppi (coach Manuel Agnelli)

Ros – Why’d you only call me when you’re high? (Arctic Monkeys): La sentiamo non urlare ed è già qualcosa. Per il resto sono una band centrata, ormai chiaramente in un genere che è quello del rock. Molto curioso di sentire il loro inedito, anche perchè le rock band fanno sempre più fatica ad emergere nel panorama italiano.

Over 25 (coach Mara Maionchi)

Enrico Nigiotti – To make you feel my love (Bob Dylan): Il grosso rischio di confrontarsi col premio Nobel è stato aggirato con una versione voce e chitarra. Siamo di fronte ad uno che ha fatto un Sanremo e diverse altre cose, non ad un esordiente e quindi salta l’ostacolo benissimo.

TERZA MANCHE

Gruppi (coach Manuel Agnelli)

Maneskin – Un temporale (Ghemon): Continuano ad essere i più convincenti dopo Nigiotti, anche per l’età giovanissima. Di fronte ad un brano più cantabile non si spaventano e anzi ne esce esaltata la voce della giovane vocalist.

Uomini 16-24 anni (coach: Fedez)

Gabriele Esposito- Hotel California (Eagles): Bravo, canta bene. Suona anche bene. Convince meno sul fronte emozionale. Nel fare attenzione all’interpretazione risulta alla fine un po’ freddo. Scivola via come acqua corrente. Come previsto, va all’ultimo scontro.

Over 25 (coach Mara Maionchi)

Andrea Radice – Love me again (John Newman) mash up con “Get Lucky” (Daft Punk): Bella operazione nel mash up, lui ci sguazza a meraviglia anche se è più un artista blues che funk. Ma dimostra grande poliedricità. Il ballo non è il suo forte, ma alla fine – soprattutto nel suo caso – non è la cosa che più conta.

ULTIMO SCONTRO

Gabriele Esposito (The Man who can be move degli Script), Camille Cabaltera (Bang Bang di Jessie J ft Arina Grande), Rita Bellanza (Sally di Vasco Rossi). Gianni Morandi salva – prevedibilmente – Rita Bellanza, grossi fischi da parte del pubblico anche per via di una prova ulteriore non all’altezza dell’esordio. Sicuramente l’artista con meno pregressi nelle quattro serate, ma è una variabile melodica che in effetti un po’ manca allo show. Tre eliminazioni per Camille Cabaltera che a sorpresa lascia quindi lo show.