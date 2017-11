Alla scoperta dei Pale Waves, la nuova scommessa indie rock britannica

Segnatevi il loro nome perchè ne sentiremo parlare presto a livello europeo. Arrivano da Manchester e si chiamano Pale Waves. Di loro sta già parlando la radio della BBC, che ha messo le loro cose nella playlist e anche MTV. Anche – ma non solo – perchè a produrli attraverso la loro etichetta Dirty Hit sono i 1975. “Television romance” è uno dei singoli di livello, ma ci sono altri pezzi di spessore.

Come per esempio “There’s honey”, sonorità anni 80, dichiaratamente new wave e proprio molto vicine ala rock band che li produce e che ne ha segnato l’esordio sulla scena musicale. Puntano in alto, sin da subito: “Vogliamo un album da numero uno in classifica”, dicono in una recente intervista.

Ed in effetti la strada di questo gruppo, partito nel 2015 con canzoni leggere, sonorità anni 90, con un buon grado di glitter e ammiccamenti dream-pop e ora plasmato su un rock cantabile, sicuramente più orientato alla scena indie che al mercato mainstream, ma con buona possibilità di fare breccia anche in quello.