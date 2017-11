Charts (19/11/2017): Camila Cabello, Ed Sheeran e… Cristina D’Avena

La sorpresa, o forse no, vista la popolarità delle canzoni, che hanno cresciuto generazioni bambini e anche dell’artista stessa è che Cristina D’Avena, al primo album con la nuova etichetta discografica, è schizzata in testa alla classifica: “Duets”, con le canzoni dei cartoni animati più famosi ricantate con 16 big della musica italiana, potrebbe clamorosamente aprirle le porte di Sanremo. Per il resto, “Perfect” di Ed Sheeran e la ex Fifth Harmony Camila Cabello dominano l’Europa.

ALBANIA:Singoli: Tarantino-Majk

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Zukunftmusik- Dame

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/Perfect- Ed Sheeran (Germanofono)

Album:The thrill of it all- Sam Smith(Fiandre) /La choix du fou – Michel Sardou (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:New rules- Dua Lipa

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Dusk till dawn- Zayn ft Sia(internazionali)

Album:Ono nesto naste- Željko Bebek (slavi)/Carry fire – Robert Plant (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: The thrill of it all- Sam Smith

ESTONIA – Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

FINLANDIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Anatude – Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album: La fete est finie -Orelsan

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: MTV Unplugged – Peter Maffay

GRAN BRETAGNA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Reputation- Taylor Swift

GRECIA- Singoli: Ximeromata -Konstantinos Argyros

Album: Pera Ap’ Ta Matia Mou – Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Reputation- Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:La musica non c’è- Coez

Album:Duets Tutti cantano Cristina – Cristina D’Avena

LETTONIA- Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

NORVEGIA- Singoli: All falls down – Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm Animals

Album: Reputation- Taylor Swift

PAESI BASSI- Singoli:Vervloekt- Frenna & Diquenza

Album:Reputation- Taylor Swifth

POLONIA- Singoli: Z Tobą nie umiem wygrać- Anja Dabrowska

Album: Moj dom- Kortez

PORTOGALLO- Singoli:Havana-Camilla Cabello & Young Thug

Album:As Canções Da Maria – Especial História De Portugal- Maria Vasconcelos

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Uzavřenej kruh- Skwor

ROMANIA- Singoli: New rules – Dua Lipa

RUSSIA- Singoli: Mir oktryvayetsya- Elka

SAN MARINO – You’re the best thing about me – U2

SERBIA- Singoli: 11- Marija Serifovic (slavi)/ New rules-Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

SLOVENIA- Singoli: Pri nas -Okusticni & Jadranka Juras (nazionali)/ Havana- Camila Cabello ft Young Thug(internazionali)

SPAGNA- Singoli:Criminal- Natti Natasha & Ozuna

Album: A un millimetro de ti – Antonio Josè

SVEZIA- Singoli: Hov 1 ft Jireell

Album:The thrill of it all- Sam Smith

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Heimweh- Blueme

UCRAINA- Singoli:Attention- Charlie Puth

UNGHERIA: Singoli: Jubileum Bast of – Hooligans

Album:Mindenki táncol /90`/- Majka