J Factor 2017: torna anche quest’anno il talent show di musica cristiana

Torna sabato prossimo alle ore 20 l’appuntamento con J Factor, il talent show di Musica Cristiana. Al PDF Studio di via Dottesio a Milano va in scena l’edizione 2016, quella numero 8. Nato da un’idea di Daniele Fumi e del cantante di religione evangelica Angelo Maugeri, il concorso è aperto ai cantanti di tutte le confessioni cristiane. Per l’occasione tutto sarà però trasformato in un grande studio televisivo. Si sono concluse le selezioni per le tre categorie 2016 e c’è il lotto dei 12 finalisti selezionati da una commissione di esperti. Non una sola giuria di esperti ma più giurie dislocate in varie parti d’Italia con anche diversi nomi importanti discografico Marco Canigiula della Cantieri Sonori, già partecipante col nome di Andrè a Sanremo 2004 o William Prestigiacomo, quarto a The Voice Polonia e visto anche a The Voice of Italy. E un team di giornalisti e musicisti, oltrechè worship leaders.

Ecco i 12 artisti in gara, divisi per categorie:

Interpreti (giudice: Massimo Alberto Morandi): Thales Barbosa, brasiliano di stanza a Milano; Sara Lani, cantante e bassista della scena romana protagonista con diversi gruppi; la monzese Erika e la torinese Corah.

Gruppi (giudice: Marco Canigiula): i modenesi Aron Music; i napoletani Ruach Elohim; i casertani Neapolitan Gospel, che si esibiscono anche in dialetto; i ragusani Peppe & Simo

Cantautori (giudice: Sara De Marco): la gelese Sarah Tabone; il bresciano Ismaele Manno; il piacentino Santo e il napoletano Dinamo.

A giudicarli come sempre una giuria di esperti del settore musicale e anche del mondo della musica e della predicazione cristiana, i cui componenti non sono ancora stati svelati. Per il vincitore ci sarà un contratto discografico per una produzione con AM Production.