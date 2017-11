Da Youtube alla musica pop: alla scoperta dell’olandese Djamila

Dalla rete alla musica e al mainstream. Un passaggio sempre più comune e che coinvolge anche Djamila. Olandese, 26 anni, trapiantata in Texas, è diventata popolarissima nel suo paese d’origine per i suoi video “Do it yourself”, caricati sul proprio canale Youtube. Contemporaneamente, in un altro canale ha cominciato a produrre sue cover di grandi successi.

Ed ecco che così è arrivata la musica, quella vera e forte degli 8 milioni di followers nel canale ufficiale, non le è stato difficile farsi strada. “Misfits” la propone come cantautrice totalmente indipendente: l’influenza del sound americano è evidente. E fra l’altro il brano è la colonna sonora di una serie tv omonima che la vede anche fra le interpreti.

Prima ancora era uscita con “Brickwall“, un altro singolo interessante. Di certo c’è che lei, la maggior youtuber donna dei Paesi Bassi si sta guadagnando l’attenzione delle tv del suo paese, su tutti il colosso multinazionale RTL