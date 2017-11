Domenica lo Junior Eurovision Song Contest 2017: da oggi si vota on line

Tutto pronto per lo Junior Eurovision Song Contest, la versione per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni dello Eurovision. Domenica alle 16 italiane (diretta con anteprima su Rai Gulp dalle 15.30 con commento di Mario Acampa e Laura Carusino) alla Olympic Arena di Tbilisi, in Georgia, sedici giovani talenti si sfideranno a colpi di note. A rappresentare l’Italia la tredicenne di Sarzana Maria Iside Fiore col brano “Scelgo”.

Ne parliamo già oggi per due motivi: primo perchè è stato sorteggiato l’ordine di uscita e l’Italia canterà per ultima. Il regolamento prevede che tre paesi sappiano in anticipo la loro posizione: quello ospitante, che ha estratto il proprio numero (Georgia, 9) e quelli che canteranno per primo e per ultimo, che sono stati anche questi sorteggiati (Cipro e Italia, rispettivamente). Gli altri, come all’Eurovision dei grandi, hanno visto la posizione assegnata dall’organizzazione sulla base del sorteggio della metà finale di competenza.

Inoltre, ne parliamo perchè da oggi parte il voto on line. E’la grande novità dell’edizione: ci saranno le giurie nazionali (una per paese, ma a composizione mista: tre adulti del mondo della musica e due bambini) il cui voto peserà per il 50% e il voto on line, che sarò aperto da oggi a domenica alle 16 e poi per altri 15 minuti alla fine delle esibizioni. Se le giurie, come sempre, non potranno votare il proprio paese, si potrà votare per il proprio paese on line.

Anche se, per evitare ‘blocchi’, ciascun utente dovrà dare da tre a cinque voti, ma col massimo di un voto a paese.Il tutto è spiegato bene da Eurofestival News, nostro sito partner.

Come ogni anno, con la redazione di Eurofestival News, abbiamo realizzato la guida alla rassegna, da scaricare gratuitamente. Potete farlo qui. E’ disponibile anche in ebook. Di seguito, l’ordine di uscita, sotto, la playlist con le 16 canzoni.