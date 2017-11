“Run for cover”, la giovanissima portoghese April Ivy fa ancora centro

Di lei avevamo parlato al momento del suo esordio, adesso torniamo a parlare di April Ivy, all’anagrafe Mariana Goncalves, classe 1999, il nuovo nome del pop portoghese. “Run for cover” è il suo terzo singolo, anche questo di grande impatto.

Una crescita esponenziale per questa giovanissima interprete, non solo nel gradimento del pubblico, che continua a tributarle apprezzamenti – anche se i singoli seguenti al primo non sono riusciti a bissare il primo posto del pezzo d’esordio – ma anche a livello di critica e fra gli artisti suoi colleghi. Il che non è male per una cantante che predilige l’inglese.

Recentemente infatti ha messo in carniere una collaborazione nel nuovo album di Diogo Piçarra, uno dei numeri uno attuali della musica lusitana ed ha lavorato anche con un altro big, David Carreira. Merita un ascolto anche il singolo numero due, “Shut up”. Nel 2016 è anche diventata il volto portoghese di una nota marca di calze italiana.