Alle 15.30 su Rai Gulp lo Junior Eurovision 2017: l’Italia sogna con Maria Iside Fiore

Pronti, via” Alle 16 dal Tbilisi Olympic Palace va in scena lo Junior Eurovision Song Contest 2018, la versione per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni dello Eurovision Song Contest. A rappresentare l’Italia ci sarà la tredicenne Maria Iside Fiore, col brano “Scelgo“, che canterà per ultima. Potrete seguirla in diretta dalle 15.30 (ci sarà una anteprima speciale) su Rai Gulp (canale 42 DDT, opoure 44 Tivù sat, 807 Sky) col commento di Laura Carusino e Mario Acampa

LE NOVITA’ – Alcune novità nello show. La maggiore è che torna il voto del pubblico, stavolta on line. Il pubblico da casa potrà votare sino alle 15.59 di oggi sul sito www.jesc.tv. Si potrà votare anche il proprio paese, ma bisogna obbligatoriamente dare almeno 3 voti (e fino a 5), tutti a paesi diversi (quindi un voto a paese). Una seconda sessione si aprirà, con identiche modalità alla fine di tutte e 16 la canzoni in gara, per 15 minuti. Il voto online varrà il 50%, mentre l’altro 50% sarà affidato come sempre alle 16 giurie nazionali miste adulti-bambini. Le giurie, lo ricordiamo, hanno votato ieri sera nel corso della ‘jury final’ a loro riservata e per loro trasmessa a circuito chiuso.

SPOKESPERSON – Ad annunciare il voto della giuria (il televoto sarà annunciato dai conduttori) per l’Italia sarà Sofia Bartoli, 9 anni, figlia dell’ambasciatore italiano in Georgia Antonio Enrico Bartoli.

Tutto sullo Junior Eurovision 2017 sulla guida scaricabile a cura di Eurofestival News.

E allora, non resta che ascoltare le canzoni (le trovate sotto) tifare il tifo e – stavolta si! – votare per Maria Iside Fiore. La speranza è quella della seconda vittoria, dopo quella di Vincenzo Cantiello nel 2014. L’Italia ci crede, la rai ci crede. E anche noi! Ecco l’ordine di uscita.